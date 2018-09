'Somos calentura': la resistencia a través de la música

Diana Romero / @___dianaromero___

País: Colombia / Argentina

Duración: 104 minutos

Director: Jorge Navas

Género: Acción, Drama, Música

Año: 2018

Dirigida por Jorge Navas y producida por Steven Grisales, Somos Calentura narra la historia de unos jóvenes bailarines encuentran en el arte, la manera de resistir ante la violencia y la ilegalidad de su contexto: Buenaventura. Somos Calentura está llena de beats urbanos y el folclore del pacífico; en ella se podrán apreciar diferentes géneros musicales y bailes, arraigados en esta región del país, como Salsa choke, Exótico, Paso e Perra, Hip-hop y Krump.

La película es una producción de la compañía colombiana Mon Amour Producciones en coproducción con Magma Cine de Argentina, AG Studios y Rhayuela Cine de Colombia, con el apoyo de Proimágenes Colombia, Caracol Cine, Cine Colombia, Revista Shock, Bad Boy Billy Productions (U.S.A), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Kosmology.

Heidy Carolina Mina, quien interpreta a Linsay, hablo con nosotros y dejó un mensaje para los jóvenes del Pacífico.

¿Cómo se refleja el papel y la voz de la mujer en la película?

Linsay, el papel que interpreto en la película, se muestra como una mujer fuerte y empoderada después de superar su miedo, el mismo que experimentan las mujeres cuando se enfrentan a contextos de ilegalidad y violencia. Pienso que la mayoría de las mujeres de Buenaventura y de otras partes del país les pasa lo mismo, creen no tener voz ni voto por este tipo de personas, que tienen mayor mando, que manejan cosas ilegales, que se muestran rudas y que están inmersos en la violencia. Todas deberíamos denunciar este tipo de cosas que nos hacen vulnerables ante los hombres y la sociedad y enfrentarlas.

¿Tu trayectoria profesional se ha visto atravesada por este contexto de violencia?

Me vi atravesada por este contexto de violencia en mi vida. Hace seis años estuve con una pareja con la cual alcanzamos a convivir, seis meses aproximadamente, y lo más tenaz es que uno no termina de conocer a las personas hasta que hubo agresión física y verbal. Ya al final colapsaron las cosas y me vi totalmente frustrada pensando que no podía lograr las cosas, que no podría tener oportunidades como mujer. La violencia para las mujeres no solo se presenta en con la pareja, también me he visto violentada en la parte laboral. Siempre está como ese morbo y ese chantaje, como de “si tu no me das esto, no trabajas conmigo”, o no sales para un evento o un show. En la parte laboral me he sentido discriminada y si he sentido que he perdido oportunidades por este tipo de cosas. La violencia siempre va a estar, pero si nosotros las mujeres no tomamos la fuerza y la determinación para decir no, créeme que este tipo de esas cosas no suceden. Pienso que hay que tener la firmeza y mucha fuerza de voluntad para tomar una decisión drástica y fuerte.

¿Qué mensaje tienes para decirle a los jóvenes del Pacífico?

Siempre hay oportunidades, siempre hay opciones de salir adelante mientras tengas disciplina y las ganas de hacerlo. Siempre luchen por sus sueños porque se hacen realidad. Seamos guerreros ante las adversidades, demostremos que sí se puede. Sigamos fuertes como vamos, sigamos en la lucha. No importa lo que se venga en el camino, siempre podemos salir adelante.