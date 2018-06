Glamping: un hotel bajo las estrellas

María Angélica Camacho

Para mí, acampar es una palabra lejana. Cuando pequeña, tal vez lo hice un par de veces, pero en la sala de mi casa. Nunca me interné en un bosque, nunca me interesó hacerlo. Y hoy tampoco es una opción, pero, en mi afán por buscar planes distintos, encontré en Internet una nueva forma de acampar y las fotos se veían increíbles. Ese fue mi primer acercamiento al glamping.

Glamping es un concepto reciente que reúne el glamour y el camping. Es una tendencia que llegó a la industria del turismo desde hace un par de años y a mí me ronda hace un par de meses. Es la manera perfecta de escaparse a la naturaleza sin renunciar a la comodidad, sin tener que preocuparse por montar una carpa y encender la fogata para calentarse y comer. Es la alternativa ideal para mí, que no sobreviviría un día perdida en la selva.

En busca del mejor plan de glamping para mí, encontré todo tipo de ofertas: en la playa, la montaña, el bosque y el desierto. Unos más cerca de la ciudad, otros más lejos. Eso sí, todos espectaculares. Lugares íntimos, pensados para disfrutarlos con

los cinco sentidos.

Mi travesía, finalmente, empezó en el desierto de la Tatacoa, en el Huila. Llegué a Bethel, un‘ hotel’ asombroso y paradisiaco. Tiene diferentes tipos de estadía bajo las estrellas: están los bioeggs (huevos de mimbre gigantes), el bedping (una cama de dos por dos metros) y el glamping (habitaciones con ‘paredes’ de pelá, un arbusto huilense). Uno elige la experiencia que más le llame la atención.

Elegí el tradicional glamping, por supuesto. Y aunque la experiencia parecía maravillosa, yo aún tenía cierta preocupación. A pesar de las comodidades, varias cosas me tenían asustada. Pensaba en el baño, ubicado al aire libre, para ver las estrellas sin pausa. Sentía que no tendría privacidad porque las paredes del cuarto estaban hechas de arbustos. No había enchufes porque el hotel funciona con energía solar. La iluminación desaparecía en las noches y solo veíamos la luz de los astros. Por mucho que me mentalicé antes de llegar, tenía miedo de que un animal me atacara al terminar el día.

Al final, sin embargo, mis angustias citadinas importaron poco. Todos esos desafíos para mi mente cuadriculada me ayudaron a conectarme con la naturaleza y a desconectarme del resto del mundo. Durante esos dos días en el desierto, el tiempo se detuvo. Solo existíamos el cielo, las montañas terracota y yo. No había ruido, no se sentían los 35 grados de temperatura, solo

había paz y esa imponente vista que apreciaba desde mi cama. Ahora, en el ajetreo diario, a veces mi cabeza vuela hasta allá para refugiarse.

Segunda parada: Tuta (Boyacá). A 28 kilómetros de Tunja se encuentra Campo Escondido, una empresa familiar que pone todo su empeño para que la estadía de sus huéspedes sea inolvidable. En este campamento se disfrutan, sobre todo, el silencio y el paisaje. Como en la mayoría de lugares que ofrecen este plan, no hay Wi-Fi ni televisores, así que uno se devuelve en el tiempo, a los juegos de mesa, a las actividades al aire libre de la infancia.

Cada carpa tiene 19 metros y caben hasta cinco personas. Las noches son frías (me lo advirtieron), pero la tradicional fogata, acompañada de canelazo y masmelos, crea una atmósfera cálida y acogedora. Lejos de toda perturbación, el descanso y la desconexión son una regla básica para disfrutar la estadía.

Tercera estación: Guasca (Cundinamarca). Maloca glamping está rodeado de bosque nativo, así que la experiencia vale la pena solo por respirar ese aire que parece que limpiara los pulmones. Queda más o menos a una hora y cuarto de Bogotá (ya que están haciendo trabajos en las vías de acceso).

Aquí la conexión es con el verde, con los búhos y las lechuzas. En las mañanas te despiertan los pájaros en vez del trajín de los carros en la calle de enfrente. La luz es escasa, para no ahuyentar a los animales que se acercan al campamento, pero no hay peligros de qué preocuparse.

Como es una montaña inclinada, cada carpa se ubica sobre un deck de madera: parecen lindos balcones repartidos en el paisaje. La vista te roba las palabras, el aliento. Se siente uno mínimo en la inmensidad.