Eilen valtasin pääministeri @sannamarin in paikan Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa. Päivän aikana pääsin muun muassa vierailemaan Ylen Aamussa sekä tapaamaan oikeuskansleri Tuomas Pöystin, kansanedustajat @iirissuomela n, @sariessayah in, @hilukemppi n ja @veronikahonkasalo n, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri @villeskinnari n sekä pääministeri @sannamarin in. Keskustelu kulki pääasiassa kehitysyhteistyön, tyttöihin kohdistuvan verkkohäirinnän sekä tytöt ja teknologia -teeman parissa. Päivä oli kaikin puolin aivan huikea, mutta ihan kaikkein huikeinta oli päästä puimaan ja tuomaan esiin keskustelun keskiössä olleita valtavan tärkeitä teemoja. Teknologia on hyvin iso osa nykypäivää ja vielä isompi osa tulevaisuutta, josta tyttöjä ei saa puskea ulkopuolelle.❤️ @plansuomi @finnishgovernment #girlstakeover #tyttöjenpuolella