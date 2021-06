Una charla con Manuela Molina, autora del libro ‘Nuestra piel arcoíris’

¿Qué te impulsó a escribir y publicar Nuestra piel arcoíris en un país que debería abordar con mayor determinación la inclusión y la diversidad?

Crecimos pensando que el racismo era un acto individual e intencional cometido por unos cuantos y no un complejo sistema interconectado que nos corresponde desmantelar. Además, crecimos pensando que las niñas y niños no tienen estereotipos y prejuicios, y que por tanto no necesita tocarse el tema con los mas pequeños.

Todo lo contrario, la segregación racial se instaura desde la infancia en los barrios y colegios, en los chistes, la piel blanca como estereotipo máximo de belleza. Desde los 4 años los seres humanos ya internalizan prejuicios raciales y por esa razón esta reflexión que ofrece Nuestra Piel Arcoíris, donde se visibilicen y valoren los diferentes pigmentos de la piel es una necesidad.

Buscamos publicar este libro para crear un movimiento que invitara a las familias, a los educadores, a los psicólogos a revisar los discursos que están perpetuando y que contaminan la psiquis infantil. Con su venta además estamos contribuyendo a la Fundación Color y Esperanza del municipio de Unguía, Chocó, que trabaja con infancia y adolescencia.

Para los que no conocen a la autora. ¿Quién es Manuela Molina?

Psicóloga y literata colombiana, apasionada del conocimiento y la infancia. Creadora de hace dos años de una comunidad llamada Mindheart que busca regar una semilla de amor, respeto y buenos tratos a la infancia. Vivo mi pasión y mi sueño cada día, y tengo el privilegio de compartir con mas de 260 mil adultos dispuestos a sanar, aprender y romper viejos paradigmas para criar una generación mas sana e integra.

¿Qué es la plataforma www.mindheart.co?

Mindheart es un movimiento y una comunidad que opera desde redes sociales y que busca compartir a los padres, madres y educadores herramientas sobre psicología infantil. La crianza es nuestra apuesta para transformar el mundo y creo firmemente que empieza en las semillas que se cultivan en la infancia. Por eso me dedico a compartir contenido de valor, conferencias, talleres y formaciones a miles de familias que conectan para educarse y así ser mejores educadores.

¿Por qué es tan difícil escribir un libro infantil? En el caso de Nuestra piel arcoíris, ¿Cuáles fueron los retos?

El tema del racismo despierta en los blancos y mestizos lo que la autora Robin DiAngelo denomina ‘fragilidad blanca’, y es la necesidad de negar el racismo, minimizarlo o guardar silencio. Este es un reto inmenso cuando buscamos desmantelar prejuicios raciales desde la infancia y proponer un libro como Nuestra Piel Arcoíris.

Lograr abordar un tema que genera tanto rechazo y miedo es una apuesta riesgosa, pero completamente necesaria para lograr construir una generación mas justa y humana.

¿Puedes compartir detalles del trabajo con la ilustradora Natalia Agudelo?

La artista e ilustradora caleña Natalia Agudelo ha sido un equipo extraordinario para materializar este sueño. Trabajamos en conjunto para crear cada ilustración pero además el código QR que acompaña el libro y propone a las familias una actividad para hacer en casa y trabajar coordinación mano-ojo, motricidad fina y el amor a la diversidad. Adicionalmente, buscamos que este libro fuera un movimiento para desmantelar prejuicios raciales desde la crianza, por eso también creamos una cuenta en Instagram llamada @nuestrapielarcoiris donde ella crea ilustraciones y yo me encargo del contenido de valor para seguir educándonos frente al tema. En estas publicaciones buscamos que los adultos se eduquen y examinen sus microagresiones y prejuicios, pues sabemos que el cambio empieza en los adultos.

El libro también le enseña los adultos que arrastran arquetipos asociados al racismo. ¿Cuál es la recepción que ha tenido de parte de los más grandes?

Ha sido un proceso de transformación poderoso para todos los adultos que están receptivos y han tenido la valentía de evaluar sus propios sesgos y prejuicios. Como comunidad hemos logrado darnos cuenta que no necesitamos tener la intención de excluir, para aun así ser excluyentes.

Si como blancos o mestizos no logramos reconocer las barrares que una persona afro afronta, entonces no vamos a lograr identificar y mucho menos remover dichas barreras. Nadie se levanta pensado “voy a buscar cada oportunidad para ensenar a mi hijo a discriminar y ser racista…”, por su puesto que no. El problema es que los prejuicios raciales se van instaurando de manera inconsciente y silenciosa cuando vas a un almacén y solo consigues muñecas blancas; cuando te pones una curita y le dices a un niño que pinte con el ‘color piel’; cuando haces un comentario con el animo de atacar como por ejemplo, ‘Tiene pelo de negra’; Cuando usas refranes como ‘Trabaja como negro para vivir como blanco’. Revisar nuestra historia, nuestros sesgos, nuestro inconsciente es un trabajo arduo pero que la comunidad de Mindheart a recibido con valentía y receptividad.

Naciste en Caldas, pero te criaste en Cali ¿hay alguna influencia de la capital del Valle en tu texto?

La mayor influencia ha sido mi camino como psicóloga, mi trabajo con comunidades vulnerables en el pacifico colombiano, mi experiencia de la mano de los niños y niñas que me han ido apuntando el camino.

Para mí es un orgullo poder afirmar que esta es una publicación hecha cien porciento en Colombia y el primer libro en nuestro país que aborda este tema desde la mirada infantil. Será también publicado en México, Chile, Estados Unidos y muy pronto traducido a portugués, así que para mí es un orgullo poder afirmar que desde Colombia tenemos propuestas que nutran y que lleven la psicología infantil a otro nivel.

¿Cuáles son los textos que te inspiran?

Como psicóloga y literata los autores que han precedido este camino son mi fuente de inspiración. Modelos como Disciplina Consciente, psiquiatras y terapeutas infantiles como Daniel Siegel y Tina Bryson, autores e ilustradores como Anna Llenás y Jairo Buitrago. Son muchas personas las que van nutriendo mi camino y me considero una eterna aprendiz.

¿Puedes darnos detalles de tu proceso de escritura y corrección?

Natalia García, la editora de Penguin Colombia, ha sido un apoyo imprescindible. Todo el equipo editorial creyó en esta apuesta y en Nuestra Piel Arcoíris desde un primer momento.

El libro nos tomó 9 meses en publicarse y fue un trabajo en equipo lleno de propósito y con un gran sentido social. Natalia Agudelo la ilustradora y yo trabajamos incansablemente hasta su publicación hace un mes, con el apoyo de la editorial y hoy podemos decir con orgullo que ha sido un gran éxito a nivel nacional e internacional.

¿Qué pueden aprender los escritores colombianos dedicados a la literatura infantil de los y las narradoras estadounidenses?

Creo que mas allá de nacionalidades y continentes esta es una propuesta para que las publicaciones infantiles se sigan arriesgando a tocar temas tabú que necesitan ser abordados. Una apuesta para integrar psicología y literatura para transformar los paradigmas con los que crecen nuestros niños y niñas.

Cuéntanos qué viene para Manuela Molina.

Desde mis redes sociales @mindheart.kids seguiremos creando espacios para nutrirnos en comunidad. Vienen nuevos proyectos y talleres con La Universidad de los Andes y desde nuestra propia plataforma. Estamos trabajando en nuevos temas para ser abordados desde lo literario, como el duelo y la llegada de un bebé a casa cuando ya hay un primogénito. En fin, nuevas apuestas para seguir poniendo mente y corazón al servicio de la infancia. Ese es mi motor, mi apuesta y mi compromiso.