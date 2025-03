Una sonrisa renovada: el poder de la salud oral en la calidad de vida

En Colombia, miles de personas enfrentan barreras para acceder a tratamientos odontológicos adecuados, lo que impacta su salud oral, bienestar emocional y calidad de vida. Consciente de esta problemática, Sonría lanzó una iniciativa de responsabilidad social para brindar atención especializada a quienes más lo necesitan, devolviéndoles la confianza y la seguridad en su sonrisa.

Uno de los beneficiados de esta estrategia es Jhon Castro, un trabajador del sector gastronómico en Bogotá, cuya historia refleja el poder transformador de una sonrisa renovada. A sus 47 años, Jhon se ha distinguido por su calidez y amabilidad en su interacción con clientes. Sin embargo, con el tiempo, sus problemas dentales se convirtieron en un obstáculo para su confianza y seguridad.

“Siempre he sido una persona sociable, me encanta hablar con los clientes y hacer que se sientan bien atendidos. Pero en el fondo, mi sonrisa me hacía sentir incómodo”, relata Jhon. Su situación no solo afectaba su autoestima, sino también su salud general y comodidad al comer y hablar.

Más allá de la estética

Lo que inicialmente parecía una mejora estética se convirtió en un proceso de transformación personal. Los especialistas evaluaron su caso y diseñaron un tratamiento para restaurar su dentadura, mejorar su funcionalidad y bienestar general.

El camino no fue sencillo. Poco después de iniciar el tratamiento, Jhon enfrentó la pérdida de su esposa, una situación dolorosa que puso a prueba su fortaleza. Sin embargo, ver el avance en su recuperación dental le brindó una nueva motivación. “Fue un momento muy difícil, pero recuperar mi sonrisa me ayudó a recordar que debía seguir adelante”.

A medida que avanzaba su tratamiento, Jhon experimentó un cambio profundo en su actitud. Volver a sonreír sin temor le permitió reconectar con las personas, fortalecer su seguridad en el trabajo y mejorar su bienestar emocional. Este caso demuestra que la salud oral tiene un impacto significativo en la vida cotidiana.

La historia de Jhon es solo un ejemplo del impacto positivo que genera el acceso a la salud oral.

Cada sonrisa recuperada es un testimonio de superación. Porque una sonrisa no es solo un gesto, es el reflejo de la esperanza y la certeza de que siempre hay una nueva razón para seguir adelante.