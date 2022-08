Uñas en gel: Guía para lograrlo sin fallar en el intento

Cuando pensamos en uñas que duren, ya sabemos que esto es sinónimo de uñas en gel. Esta técnica es la favorita de nuestras celebridades y además, son las nuestras desde hace ya un buen tiempo. Sin embargo, sabemos también, que hay pocas que se animan hacerse sus propias uñas de gel en casa, pero es súper fácil y divertido.

Cómo se hace un manicure de gel paso a paso

Si eres de las que quiere intentarlo, aquí te enseñamos cómo hacerlo.

Primer paso: prepara las uñas

El primer paso y fundamental para un resultado perfecto y bonito, es la preparación de las uñas. Comienza con un poco de alcohol para desinfectar las manos, y con ayuda de un kit de uñas, empuja las cutículas con un empujador de cutículas. Esto ayudará a evitar que el gel se levante. Luego, usa una lima y ligeramente lima las asperezas y el exceso de grasa. Así el gel se adherirá mucho mejor.

Segundo paso: Limpia la uñas

Después de desinfectar, usa un cleanser, y elimina la capa de dispersión. Esto elimina grasa restante y luego ya puedes secar las uñas.

Tercer paso: coloca el molde en las uñas

Despega la pegatina y moldéala en forma de cono por debajo de la uña natural, así puedes las uñas y esto será el soporte para aplicar el gel. Asegúrate de que quede muy bien pegado para evitar filtraciones del gel.

Cuarto paso: aplica el primer deshidratante

Aplica este producto por toda la uña evitando tocar las cutículas. Este paso es clave pues ayuda a que la grasa no se adhiera al gel y se dañe la uña.

Quinto paso: construye las uñas

Aquí pondrás en práctica todas tus habilidades: con la ayuda de un pincel toma una pequeña cantidad de gel, del tamaño de una perla y aplicalo donde se une la uña con el molde.

Esta parte se debe hacer con cautela y luego se avanza poco a poco por el resto de la uña, pero siempre evitando tocar la cutícula. No levantes el pincel mucho, así es como se formarán burbujas, y no queremos eso.

Sexto paso: pon tus uñas bajo la lámpara UV

A continuación, hay que colocar las uñas debajo de la lámpara UV o LED durante dos minutos. Al sacar las uñas de la lámpara puedes ver que siguen pegajosas y puedes pensar que no ha quedado bien, pero lo que pasa es que siempre queda una capa residual o de dispersión y esta se puede eliminar con una toallita humedecida con cleanser.

Repite el proceso con una segunda capa de gel y déjalas nuevamente dos minutos bajo la lámpara. Allí retira tu capa residual y ya puedes quitar las pegatinas.

Septimo paso: lima las uñas de gel

Este es casi el último paso, a menos que quieras decorar tus uñas. Pero este no lo puedes saltar, toma una lima, y suaviza bordes y lados. Puedes hacerlo en la superficie pero no es necesario, o incluso usar un un taco pulidor para un acabado ultra fino y suave. Pasa de nuevo una toallita humedecida con el limpiador y has terminado.

Octavo paso: Decora y personaliza tus uñas

Si tu estilo es llevar las uñas con decoración o color, solo debes aplicar una capa de top-coat que protegerá la uña, secarlo dos minutos bajo la lámpara de UV y retirar la capa de dispersión o residual. Debes usar esmalte especial para uñas de gel, y puedes repetir el proceso con el diseño que quieras, bajo la lámpara y con el cleanser. No te olvides de aplicar gel de sellado, dejar bajo en la lámpara y terminar. ¡Disfruta de tus uñas totalmente caseras!

