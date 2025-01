Los alimentos que Amparo Grisales, de Yo Me Llamo, dejó de comer para verse joven

Amparo Grisales es sinónimo de belleza atemporal en Colombia. A lo largo de su carrera, ha sorprendido por su talento, pero también por su apariencia juvenil. A sus 68 años, sigue siendo un referente de vitalidad, lo que despierta la curiosidad de muchos: ¿cómo lo logra?

La respuesta no solo está en su mentalidad y en su disciplina, sino en lo que come y, sobre todo, en lo que ha decidido no comer. Desde hace más de 40 años, la actriz y hoy jurado de Yo me llamo tomó la decisión de adoptar un estilo de vida vegetariano, lo que marcó un punto de inflexión en su bienestar. Pero además de eliminar la carne, hay otros alimentos que desterró por completo de su dieta.

En una reciente entrevista con Telemundo, la icónica actriz de Las muñecas de la mafia reveló cuáles son esos productos que no entran en su plato y que, según ella, han sido clave para mantener su piel firme y su cuerpo saludable.

Los alimentos prohibidos de Amparo Grisales

La alimentación de la diva no es solo una cuestión estética; también es parte de su filosofía de vida. Estos son los alimentos que eliminó y por qué:

1. Proteína animal (pescado)

Aunque muchas personas consideran el pescado como una opción saludable, Grisales lo excluyó junto con las carnes rojas y el pollo. Su compromiso con el vegetarianismo la llevó a obtener sus proteínas de fuentes vegetales como legumbres y frutos secos.

2. Yemas de huevo

Mientras que algunas dietas las promueven como una fuente de nutrientes, la actriz las eliminó. Se desconoce si es por razones de salud o simplemente por gusto, pero prefiere evitar este alimento en su día a día.

3. Lácteos (excepto queso parmesano)

Leche, yogur y otros derivados no están en su menú. Sin embargo, hace una excepción con el queso parmesano, el único lácteo que consume y que disfruta en su pasta.

4. Pan

Aunque no detalló el motivo exacto, Grisales evita el pan, posiblemente para reducir el consumo de harinas refinadas y gluten, elementos que muchas personas asocian con la inflamación y el envejecimiento prematuro.

¿Qué sí come Amparo Grisales?

Si bien ha eliminado estos alimentos, la actriz asegura que su dieta es variada y deliciosa. En su menú diario predominan:

Aguacate (lo come todos los días).

Verduras de todo tipo.

Lentejas y garbanzos como principales fuentes de proteína.

Alimentos verdes, ricos en antioxidantes.

Además, complementa su alimentación con hábitos saludables como el ejercicio moderado y la meditación, prácticas que considera esenciales para mantenerse en equilibrio.

Amparo Grisales: un estilo de vida, no solo una dieta

Lo más llamativo de Amparo Grisales no es solo lo que come o deja de comer, sino su actitud frente a la vida. Su disciplina, su enfoque en el bienestar y su mentalidad positiva han sido clave en su longevidad y apariencia juvenil.

“Yo desde muy pequeñita visualicé, en mi carrera, que soy actriz, desde que estoy en el vientre de mi mamá, porque desde chiquita, mi mamá nos dio gusto en todo y nos puso en la escuela de Bellas Artes, o sea que yo estudio desde chiquita. Yo no fui reina, no fui modelo; después fui modelo ya de marcas, cuando tuve ya un nombre importante”, fueron las palabras de Grisales en el programa.

Así, para ella el secreto no es solo evitar ciertos alimentos, sino proyectarse y visualizarse como la persona que se quiere ser en el futuro. Con su energía inagotable y su estilo de vida saludable, la diva sigue demostrando que la edad es solo un número y que la clave está en la constancia y el amor propio.