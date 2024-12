Consejos para hablar con su hijo sobre el consumo de alcohol en diciembre

Encuentre momentos adecuados: Las comidas familiares o los viajes en carro pueden ser buenos momentos para hablar. Lo ideal es que no hayan elementos distractores como celulares o televisores que sirvan para una ruta de escape ante una charla que en algunos casos puede resultar incomoda.

Normalice el no consumo: Si bien es cierto que el consumo de alcohol en menores de edad es un tema muy presente, cada vez es menos frecuente, esto debido a que los jóvenes están perdiendo el gusto por el alcohol y no les cuesta mucho decir no.