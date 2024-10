¿Cuáles son los síntomas del ojo seco? Influencer fue al hospital por caso severo

La salud de los ojos es fundamental para mantener una buena calidad de vida. Cuidar la vista permite prevenir enfermedades como el glaucoma, las cataratas y la degeneración macular, que pueden afectar gravemente la visión.

Es importante realizar chequeos regulares con un oftalmólogo para detectar posibles problemas a tiempo. Además, el uso adecuado de pantallas, protección contra los rayos UV y una alimentación rica en vitaminas A y C contribuyen a mantener la vista en óptimas condiciones.

La prevención y el cuidado temprano son claves para preservar la salud ocular y evitar complicaciones futuras. Sin embargo, una de las afecciones que más se presentan es el ojo seco, un problema que fue protagonista debido a que el influencer Ami Rodríguez acudió al hospital por ello.

Síntomas del ojo seco

“La telita que cubre el ojo se me empezó a despegar y el dolor era como si me estuvieran clavando un lápiz muchas veces en el ojo. Un dolor insoportable”, comenzó contando el colombiano sobre lo sucedido.

“Me empezó a doler toda esta parte derecha de la cabeza, salí corriendo al hospital y la doctora me dijo que esto me pasó porque el ojo se me resecó tanto, tanto, tanto por la noche cuando estaba durmiendo, que el ojo no resistió”, añadió.

A causa de lo anterior, muchos se han preguntado cuáles son los síntomas que deben tener en cuenta para acudir al especialista con el fin de saber si se tiene ojo seco.

Es fundamental consultar a un especialista ante molestias en los ojos. Fotografía por: FG Trade

Medline Plus, portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, afirmó que el ojo seco ocurre cuando la película lagrimal, que lubrica y protege el ojo, se rompe o se evapora demasiado rápido.

Existen diversos factores que lo pueden ocasionar y entre estos están los cambios hormonales, el ambiente, la exposición al sol, el tabaquismo, el consumo de algunos medicamentos, los lentes de contacto, cirugías previas en el ojo, entre otros.

Por otro lado, los síntomas de esta afección son: