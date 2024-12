¿El sancocho, la frijolada y el ajiaco son malos para la salud? Médico responde

Las enfermedades producidas por los malos hábitos alimenticios y el consumo en exceso de productos procesados son cada vez mayores. No solo es un tema de obesidad, sino de enfermedades cardiovasculares, de colesterol, hipertensión y hasta cáncer de colon. ¿Pero qué pasa con la comida criolla? ¿Esta también es peligrosa para la salud? El médico endocrino Óscar Rosero tiene una filosofía en la que defiende el consumo de la comida real y afirma que el exceso de este tipo de alimentos es beneficioso.

Rosero es graduado de la Universidad Militar de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, experto en estilos de vida fitness y autor de numerosas publicaciones. “Mi labor es enseñar a comer de forma real e inteligente en el lenguaje de nuestras hormonas”, dice en diálogo con Cromos.

Según Rosero, el 90 % de la población en Colombia tiene problemas de salud relacionados con sus costumbres nutricionales y estilos de vida, por esta razón se ha satanizado el consumo de comida típica tradicional diciendo que su alto contenido energético y de carbohidratos son perjudiciales; sin embargo, asevera con vehemencia que “esta es una tendencia que ha causado más enfermedad, porque hace que la gente termine más confundida”.

Este punto lo justifica afirmando que la supuesta solución al problema por parte de la industria de alimentos fue crear alternativas de comida saludable, como cereales light o productos bajos en calorías que tienen sustancias que no son naturales: “Este no es el camino. He sido un defensor férreo de la comida tradicional colombiana como la mejor estrategia para lograr la sanación”.

Para Óscar Rosero, “no debemos tenerle miedo a la comida tradicional, sino abrazarla. Volver a lo que consumían nuestros ancestros, porque esa era la mejor estrategia para sanar”. Fotografía por: Getty Images

¿Hay manera ideal de comer comida criolla?

El autor del libro Meta alimentación afirma que al comer un ajiaco, por ejemplo, la persona que lo consume está alimentándose de un plato con una fuente de nutrientes muy alta como papa, pollo, guascas y arvejas. Esto le va a generar una sensación de llenura que es positiva, porque ha sido con alimentos naturales que le aportan al cuerpo los nutrientes adecuados. “El error es que las personas mezclan este tipo de productos criollos con bebidas azucaradas, como jugos naturales o gaseosas altas en azúcar. Esta mezcla sí es la que termina siendo perjudicial para la salud. No debemos tenerle miedo a la comida tradicional, sino abrazarla. Volver a lo que consumían nuestros ancestros, porque esa era la mejor estrategia para sanar. Porque la enfermedad no llegó por ahí, sino por la comida empaquetada e industrializada”, asevera Rosero.

Ahora se dice que comer carbohidratos es malo y perjudicial, pero según Rosero hay un punto que se ignora, y es que no todos son iguales. “Unas galletas pueden tener las mismas calorías que una papa. Pueden tener la misma densidad, pero al final el cuerpo le da una respuesta diferente a cada uno, porque uno es almidón resistente, aporta potasio, minerales o zinc, y el otro es artificial y no aporta nada. Los carbohidratos reales son diferentes a los artificiales”, explica.

Así que un sancocho, que es un plato típico con muchos carbohidratos, no es perjudicial. Rosero dice que una buena nutrición tiene que ver más con la calidad del nutriente que con la cantidad. “Se ha castigado la combinación de carbohidratos, pero esto no es así. Cuando tengo bajo aporte proteico debo juntar un cereal o luminosas. Cuando combino fríjoles con arroz, en una bandeja paisa o frijolada, tengo una mezcla perfecta. Referirse a carbohidratos reales es hablar de nutrición, saciedad, de respuestas biológicas que aprendió el cuerpo”.

Lo criollo sí, los fritos no

Una parte de la comida colombiana que llegó gracias a los colonizadores europeos fueron las frituras. De ahí se originaron platos como empanadas, arepas de huevo, dedos de queso, papas rellenas, entre otras. El consumo de estos alimentos tradicionales es peligroso para la salud, principalmente por el efecto del aceite vegetal, que ha sido varias veces calentado. “Estos aceites generan procesos químicos tóxicos que sobrepasan los niveles sugeridos por la Organización Mundial para la Salud (OMS). La recomendación es evitar productos fritos, porque estos aceites son inflamatorios y malos”, concluye Rosero.