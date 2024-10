¿Es realmente necesario consumir suplementos deportivos?

Se ha vuelto tendencia consumir suplementos deportivos para aumentar la masa muscular, perder peso o mejorar la resistencia física. Algunas personas lo hacen seducidos por videos que ven en Instagram o TikTok, en los que hombres y mujeres con cuerpos esculturales hablan de sus beneficios y de sus resultados a corto plazo. Esto ha derivado en un consumo indiscriminado de polvos, pastillas y bebidas que traen perjuicios para la salud.

El problema avanza silenciosamente, pues estas anomalías suelen presentarse a largo plazo. Maritza Gómez, nutricionista experta en deporte, salud digestiva y enfermedades crónicas, que asesora principalmente a personas que practican deportes de alta resistencia (running, ciclismo, triatlón y fútbol), explicó que en algunos países existen organizaciones que clasifican los suplementos de acuerdo con la evidencia científica que hay sobre ellos.

En caso de ser necesario un suplemento de proteína, este debe ser consumido según los cálculos de peso corporal y cargas de entrenamiento. Lo recomendable es usarlo solo bajo la prescripción de un nutricionista o médico del deporte. Fotografía por: Getty Images

La revisión consiste en verificar la legalidad del producto, sus beneficios para la salud y su eficacia en relación con el objetivo que promete. El resultado es que son muy pocos los suplementos que cumplen con todos los requisitos. En Colombia no existe tal revisión, ya que no hay una norma que controle el expendio de suplementos deportivos.

¿Los suplementos deportivos funcionan?

“En estos productos, muchas veces, la etiqueta dice una cosa, pero los componentes son otros. Algunos preentrenos dicen que contienen mezclas propias del fabricante, pero solo es el fabricante el que sabe qué tienen. Uno no debería consumirlos porque sencillamente no tiene certeza de lo que llevan”. En este punto es importante tener claro que ningún suplemento legal genera efectos drásticos a corto plazo. Este actúa casi como la alimentación, con efectos sutiles a mediano y largo plazo.

Según la autoridad antidoping deportiva de Australia, uno de cada cinco suplementos contiene sustancias prohibidas, incluidos estimulantes y drogas anabólicas. Algunos de estos llevan grandes cantidades de proteína o creatina, lo que puede causar una elevación de la urea en la sangre.

Por su lado, los productos que contienen esteroides androgénicos presentan deficiencia de andrógenos, causando letargo, fatiga, irritabilidad y pérdida de la concentración. Los problemas más serios abarcan la caída frecuente de cabello, acné, daños hepáticos, fallas cardiovasculares e incluso bajo libido y disfunción eréctil.

“He notado un consumo indiscriminado de suplementos deportivos, en el sentido de que la mayoría de personas no los necesitan. Muchas veces alguien va tres o cuatro veces a la semana al gimnasio y considera que necesita consumir un suplemento de proteína, pero es probable que con su dieta alimenticia ya esté cubriendo sus requerimientos. Varios pacientes han llegado a mi consultorio con un arsenal de productos y, cuando examino su dieta, me doy cuenta de que no necesitan tomarlos”.

¿Cómo saber si debo consumir suplementos deportivos?

Por eso es fundamental aclarar la diferencia entre una persona activa físicamente y un deportista. Si una persona acude al gimnasio seis horas a la semana entra en la primera categoría, y no suele necesitar suplementos, mientras que si esa persona supera las 15 horas de entrenamiento semanal entra en la segunda categoría, y sí suele requerir estos productos, puesto que su gasto energético es muy alto. Para los deportistas es especialmente relevante verificar la legalidad del suplemento, porque algunas de las sustancias prohibidas que aparecen en las pruebas antidoping pueden estar allí.

¿Cuál es entonces el derecho de las cosas? La nutricionista, con casi dos décadas de experiencia en este tema, explica que a sus pacientes les realiza una evaluación de sus requerimientos de energía y de nutrientes, de acuerdo con diferentes factores: peso, estatura, edad, género y nivel de actividad física. También examina minuciosamente la dieta alimenticia que llevan. A partir de esto determina si únicamente con comida puede cubrir sus necesidades o si definitivamente requiere un suplemento.

Algo que la médica ha notado con frecuencia en sus pacientes que hacen actividad física regular es que comen de manera insuficiente. Ellos han optado por tener múltiples restricciones dietarias, lo que acaba ocasionando un déficit de fibras y proteínas. “A veces asociamos que comer bien es comer poco, cuando en realidad debemos evaluar qué necesita el cuerpo”.

Uno de sus aprendizajes más grandes durante todos estos años de trabajo es que comer adecuadamente para rendir físicamente no consiste necesariamente en eliminar de tajo grupos de alimentos, sino en poder identificar las carencias nutricionales que tenemos para mejorarlas de la manera más natural posible.