La obsesión por estar bien: cuando el bienestar se vuelve tóxico

Empecé este camino de mindfulness, meditación, alimentación sana y ejercicio con mucha disciplina hace varios años. Cuando lo comencé hacia una vida más saludable estaba huyendo de otro que era lleno de drogas, excesos, desórdenes alimenticios, entre otras cosas que vivía en esa época. Al iniciar en este sendero del bienestar todo empezó a cambiar, dejé de tener ataques de ansiedad y comencé a sanar mi relación con la comida y con mi cuerpo. Dejé las drogas, y los ambientes que eran tóxicos.

Al inicio todo era increíble, porque estaba en un proceso de sanación e integración de nuevos y mejores hábitos. Mi vida empezó a tener un cambio muy palpable, sobre todo en mi salud física y mental. Después de varios años sintiendo los efectos positivos de esto, me puse más disciplinada y rígida con el proceso.

"Eres un ser humano, y tienes varias cosas muy diferentes que te van a generar bienestar en tu vida, pero todo va a depender del momento en donde estás y hacia dónde quieres ir": Juliana Calle. Fotografía por: pixabay

Empecé a dejar de conectar con la gente que amaba, con mi familia, con las cosas que me hacían feliz, porque empecé a ver todo a través del filtro de qué “era sano” o “no era sano”. Esto lo que hizo fue que, en vez de usar todas estas herramientas a mi favor, comencé a utilizar algo que me “salvó” de una manera tóxica. Y me di cuenta de que nada en excesos es bueno para ti, ni el mismo bienestar.

Los seres humanos somos integrales, seres que debemos buscar el balance. Y el balance no se encuentra en ningún tipo de exceso. Vivir una vida balanceada contiene la ensalada y el helado, la fiesta y la meditación, los amigos y los espacios de soledad. El truco está en saber emplear todo con moderación.

La industria del bienestar está valorada en más de US$4,5 billones a nivel global, y está proyectada a seguir creciendo. Las plataformas de redes sociales están inundadas de influenciadores que promueven las últimas tendencias de salud, a menudo acompañadas de imágenes de cuerpos perfectos, retiros exóticos y superalimentos.

Si bien estas tendencias pueden inspirar cambios positivos, también pueden crear expectativas y presiones poco realistas. Es importante que, si estás en esta búsqueda de tener una vida más saludable, seas consciente de varias cosas en este proceso.

Acá te dejo cinco claves para evitar que el bienestar se vuelva tóxico

Establece metas realistas: enfócate en metas de salud alcanzables y personalizadas en lugar de buscar la perfección. Sé crítico con las redes sociales: recuerda que estas a menudo retratan una versión idealizada de la realidad. Deja de seguir cuentas que te hagan sentir mal. Escucha tu cuerpo: presta atención a las señales de tu cuerpo y evita llevar las dietas o los ejercicios al extremo. Busca ayuda profesional: esto siempre es clave, la cual debe ir acompañada en tu proceso, porque siempre te va a dejar llegar más lejos y rápido. Abraza la imperfección: acepta que está bien darte gustos de vez en cuando y que el bienestar no se trata de ser perfecto, sino de sentirte bien.

Autora del texto: Juliana Calle (@julianacallee).