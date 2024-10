Las mujeres deben dormir más que los hombres: esta es la razón, según estudio

El sueño es esencial para nuestra salud física y mental, pero recientes investigaciones han revelado que no todos necesitamos la misma cantidad de descanso. Según un estudio de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), las mujeres requieren más horas de sueño que los hombres, debido a una combinación de factores biológicos y sociales.

Aunque hombres y mujeres enfrentan desafíos relacionados con la falta de sueño, las mujeres son más propensas a sufrir problemas crónicos como insomnio y alteraciones del sueño, lo que puede afectar negativamente su bienestar.

¿Por qué las mujeres duermen menos?

A continuación, exploramos las razones detrás de esta diferencia y cómo el sueño insuficiente puede influir en la salud y la calidad de vida de las mujeres.

Los expertos coinciden en que las mujeres son más propensas a sufrir trastornos del sueño, como insomnio y pesadillas, y esto está estrechamente relacionado con las fluctuaciones hormonales. La progesterona, una hormona clave en el ciclo menstrual, desempeña un papel crucial en la regulación del sueño.

Sin embargo, durante la ovulación, los niveles de esta hormona disminuyen, afectando la capacidad de las mujeres para dormir de manera reparadora.

Además, la menopausia es otro factor que interfiere significativamente en la calidad del sueño femenino. Rebecca Spencer, profesora de ciencias psicológicas en la Universidad de Massachusetts, señala que la premenopausia y la menopausia son “asesinas del sueño” debido a los cambios hormonales que las acompañan.

Por otro lado, más allá de las razones biológicas, las mujeres suelen enfrentarse a más responsabilidades domésticas y de cuidado, lo que también afecta su descanso. Rajkumar Dasgupta, especialista en medicina del sueño, explica que muchas mujeres se encargan de cuidar a los hijos o familiares, lo que les impide dormir lo suficiente. Este desequilibrio en las tareas del hogar añade estrés, lo que dificulta aún más que las mujeres puedan descansar adecuadamente.

¿Qué pueden hacer las mujeres para mejorar su sueño?

Cabe recordar que el sueño tiene un papel crucial en la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Durante la noche, el cerebro organiza y almacena la información adquirida durante el día, permitiendo una mejor retención y comprensión. Las mujeres, al estar más propensas a sufrir trastornos del sueño, pueden experimentar más dificultades en estas áreas, lo que refuerza la necesidad de cuidar su descanso.

Por esto, dormir entre 7 y 9 horas es ideal para la mayoría de las personas, y seguir una rutina constante de sueño es clave. Los expertos recomiendan crear un ambiente oscuro y tranquilo en la habitación, evitar las pantallas antes de dormir y reducir el consumo de alcohol y cafeína antes de acostarse.

Dormir lo suficiente no solo mejora la salud física, sino también la capacidad cognitiva y emocional, haciendo que una buena noche de descanso sea vital para su bienestar.

*Contenido generado con asistencia de la IA.