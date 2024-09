Pep Guardiola confesó que no usa WhatsApp: ¿cuáles son los beneficios de esta decisión?

En una reciente entrevista para Sky Sports, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y ganador de 39 títulos repartidos entre su actual club, el Barcelona y el Bayern Múnich, sorprendió al confesar que no tiene WhatsApp ni redes sociales como TikTok, Twitter o Instagram.

“No, no tengo WhatsApp. ¿Por qué? No me gustan los correos, ni WhatsApp ni nada de eso. Solo tengo un teléfono. Ni TikTok, Twitter y Instagram, nada. Solo mi teléfono y mensajes, ya está”, fue la revelación del entrenador de 53 años.

Esta revelación, en un mundo donde la hiperconectividad parece ser la norma, ha despertado curiosidad y lleva a preguntarnos: ¿cuáles son los beneficios de no estar en redes sociales o tener aplicaciones de mensajería?

Beneficios de no tener WhatsApp o redes sociales

A continuación, exploramos algunas razones que podrían explicar por qué Guardiola ha decidido mantenerse alejado del mundo digital.

1. Mayor concentración y productividad

Guardiola es conocido por su enfoque y éxito en el fútbol. Al evitar redes sociales y plataformas de mensajería, no se ve expuesto a la sobrecarga de información ni a las distracciones constantes que muchas personas enfrentan diariamente. Al no estar “pegado al teléfono”, puede enfocarse en sus tareas, como la preparación de los partidos, la estrategia y la gestión de su equipo, sin perder tiempo en notificaciones innecesarias.

2. Menos estrés y más privacidad

La decisión del entrenador español también está alineada con la reducción de la presión social. Las redes pueden generar comparaciones constantes, así como una sensación de estar expuesto a la opinión pública. Al mantenerse alejado, el entrenador protege su vida privada y evita el estrés que conlleva el estar siempre “conectado” y pendiente de lo que otros hacen o piensan.

3. Mayor calidad en las relaciones personales

En la entrevista, Pep mencionó que no suele hablar con sus jugadores durante las vacaciones y solo mantiene contacto en ocasiones especiales. Este enfoque subraya la importancia de las interacciones cara a cara o, en su defecto, a través de medios más personales como los mensajes de texto. Al no estar en grupos de WhatsApp ni redes, las conversaciones se vuelven más significativas y genuinas, lo que refuerza las relaciones auténticas con su círculo cercano.

Pep Guardiola asegura que quiere mucho a sus jugadores, pero prefiere no molestarlos con mensajes por redes sociales, y que espera lo mismo de ellos. Fotografía por: Getty Images

4. Mejor salud mental

Estar desconectado de las redes sociales también puede favorecer una mejor salud mental. Las investigaciones han demostrado que el uso excesivo de las redes puede estar relacionado con la ansiedad y la depresión. Al evitar estas plataformas, Guardiola posiblemente se asegura de mantenerse en equilibrio emocional, algo clave para la toma de decisiones en su carrera de alto rendimiento.

5. Más tiempo para uno mismo

Uno de los grandes beneficios de no tener redes sociales es el tiempo extra que se obtiene para dedicarlo a actividades que realmente importan. El campeón del sextete con el Barcelona puede enfocarse en su familia, su pasión por el fútbol y su bienestar personal sin perder horas frente a una pantalla. Este tiempo libre le permite recargar energías y volver con más fuerza al trabajo.

De esta forma, Pep Guardiola se ha convertido en un ejemplo de cómo alejarse del mundo digital puede traer grandes beneficios personales y profesionales. Si bien no tener WhatsApp o redes sociales parece un reto en la era moderna, su éxito podría ser una muestra de que desconectarse a veces es la mejor opción para conectar con lo realmente importante.

*Contenido generado con asistencia de la IA.