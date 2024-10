¿Qué pasa si estoy embarazada y me da trombosis? La actriz Viña Machado lo padeció

La trombosis es una condición en la que se forma un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo, lo que puede bloquear el flujo de sangre normal. Este coágulo puede desarrollarse en venas o arterias, y cuando se encuentra en las venas profundas, se denomina trombosis venosa profunda.

Los síntomas más comunes incluyen dolor, hinchazón y enrojecimiento en la zona afectada. La falta de tratamiento puede provocar complicaciones graves, como embolias pulmonares. Factores de riesgo incluyen el sedentarismo prolongado, cirugías recientes, y algunas condiciones médicas.

Hace poco, se conoció que una de las actrices más famosas de Colombia padeció esta afección mientras se encontraba embarazada. Se trata de Viña Machado, quien actuó en la famosa telenovela Enfermeras. ¿Qué fue lo que le pasó? Acá te contamos.

Viña Machado es una de las actrices más queridas de Colombia. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Trombosis en el embarazo

Viña, en una reciente entrevista con Cristina Estupiñán, compartió una conmovedora anécdota sobre el nacimiento de su hijo León. La actriz recordó con detalle el difícil momento que vivió durante su embarazo, describiéndolo como una experiencia que puso a prueba su fe.

“A las 26 semanas de embarazo me da una bacteria y a mí me da una trombosis en la cabeza porque tenía una bacteria que iba a matar a León, entonces fue un doble milagro. Y le dije a Dios: ‘Yo que no quería ser madre y tú me mandas este desafío tan grande”, contó la actriz.

Su estado de salud se deterioró durante un viaje a Europa. Una alimentación inadecuada y condiciones ambientales desfavorables, a pesar de sus cuidados, provocaron un desequilibrio en su organismo.

Lee también: ¿Por qué a algunas mujeres les sale más vello que a otras?

“Nos decían: ‘Se van a morir los dos’. León es un milagro y luchó por su vida y yo igual. Hoy en día es un niño fuerte y si no fuera así, también le hubiera dado mucho amor”, concluyó.

Debido a lo anterior, muchos se preguntan lo que pasa con esta afección y aunque según Top Doctors en las mujeres embarazadas es más común la trombosis en las extremidades inferiores, lo cierto es la que la actriz, habría tenido una cerebral.

La clínica de la Universidad de la Sabana explica en su portal web que la trombosis cerebral es una condición médica que ocurre cuando un coágulo sanguíneo obstruye una arteria cerebral, privando a una región del cerebro del oxígeno necesario para su funcionamiento.

Es un proceso agudo que se manifiesta con un aumento de la presión dentro del cráneo, dolor de cabeza, debilidad en las piernas, convulsiones y lesiones cerebrales. En casos severos, puede causar un edema cerebral significativo y la muerte.

Según un estudio publicado en Elsevier, se ha demostrado que las enfermedades trombóticas son más comunes en mujeres embarazadas que en las no embarazadas.

Puedes leer: No uses tu celular recién al despertar: estos son los efectos negativos que deja en ti

Esto se atribuye al estado de hipercoagulabilidad que se presenta durante el embarazo, debido a las alteraciones fisiológicas en el mecanismo hemostático, que incluyen el mecanismo de coagulación, las plaquetas y el sistema fibrinolítico.

Por lo anterior, ante cualquier molestia o síntoma mencionado es necesario acudir al médico con el fin de hacer un diagnóstico precoz y comenzar un tratamiento que no ponga en riesgo la vida de la mujer y su bebé.