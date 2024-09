¿Qué te puede causar un derrame cerebral? Así está Brian May, guitarrista de Queen

Brian May, guitarrista de la legendaria banda Queen, es reconocido tanto por su virtuosismo musical como por su carrera como astrofísico. Como cofundador de Queen, compuso éxitos icónicos como We Will Rock You y The Show Must Go On.

Su estilo único, utilizando una guitarra hecha por él mismo, lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del rock. Además, May es activista por los derechos de los animales y ha publicado investigaciones científicas.

Recientemente, se conoció que el músico de 77 años tuvo un derrame cerebral la semana pasada en su casa de Londres, lo que le dejó uno de sus brazos inmóviles y, por ende, no podía tocar su guitarra. ¿Qué puede provocar este tipo de situaciones? Acá te contamos.

Brian May, guitarrista de Queen, fue condecorado como Caballero de la Orden del Imperio Británico. Fotografía por: Getty Images

Causas de un derrame cerebral

“Los médicos lo llamaron un derrame cerebral leve. Me asustó un poco, tengo que decirlo”, escribió Brian a través de sus redes al contarle a sus seguidores lo que le había sucedido.

Al expresar su gratitud a los médicos, May destacó la “atención fantástica” que recibió. Sin embargo, él optó por no compartir sus emociones en ese momento, buscando mantener un perfil bajo y evitar sentirse abrumado.

Por lo anterior, muchos se han preguntado qué es lo que provocan este tipo de incidentes y según el portal del Hospital Universitario de Illinois esto depende si derrame es isquémico o hemorrágico.

Si es el primero puede ser a causa de “la acumulación gradual de colesterol en los vasos sanguíneos de la cabeza y del cuello (trombosis) y coágulos de sangre en el corazón (embolia)”. En cambio, si es hemorrágico un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe.

Los síntomas a los que se deben prestar atención son:

Confusión o dificultad para entender.

Problemas para articular palabras.

Vértigo o trastornos del equilibrio y coordinación.

Inconsciencia.

Alteraciones al moverse o caminar.

Convulsiones .

Cefaleas intensas sin causa aparente.

