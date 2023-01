4 indirectas de Miley Cyrus a su ex Liam Hemsworth en su canción ‘Flowers’

El comienzo de este 2023 ha estado cargado de venganzas por amor. Shakira fue una de las protagonistas de estas polémicas al lanzar su “tiradera”, contra su expareja Gerard Piqué y la cual, ha sido contestada por el exjugador del Barcelona con diversas acciones en público.

La barranquillera no fue la única, también, la estadounidense Miley Cyrus sacó a la luz su canción Flowers. Un sencillo que habla sobre el amor hacia sí mismo. En menos de tres días, la composición ya ha acumulado más de 30 millones de visualizaciones en YouTube.

Lo curioso de la canción es que fue lanzada el 13 de enero, mismo día en que su exesposo, Liam Hemsworth, cumplía años. La cantante y el actor fueron pareja por más de 10 años y terminaron su matrimonio después que se especulara que tuvieron una de las relaciones más tóxicas del espectáculo.

Después del lanzamiento de la composición, una diversidad de fanáticos hizo relaciones de partes de su canción con apartados de la vida de Miley, demostrando que no dejó escapar la oportunidad para desahogarse.

Indirectas que lanzó Miley a Hemsworth con Flowers

El portal Elle ha listado una serie de indirectas que la intérprete de Party in the USA pudo dejar al actor de Los juegos del hambre. Algunas de ellas son:

“Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro”

Mientras Miley canta esta frase de la canción, aparece vestida de dorado con un conjunto de la marca Yves Saint Laurent. Dicha firma de moda era una de las favoritas durante los últimos años de relación de la pareja. Incluso, hicieron acto de presencia en un desfile en Malibú que celebró la casa de diseño.

Respuesta a la canción favorita de Liam

En algunas entrevistas públicas Hemsworth ha confirmado que When I Was Your Man, de Bruno Mars, es una de sus canciones favoritas. Entonces, Miley aprovechó para dar una respuesta a una de sus estrofas. En la composición de Mars se escucha:

“Espero que te compre flores. Espero que te sostenga la mano. Darte todas sus horas...”

A lo anterior, Cyrus contestó: “Puedo comprarme flores. Puedo sostener mi propia mano. Hablar conmigo misma durante horas...”

El título de la canción

El día en el que se casaron Cyrus y Hemsworth el elemento predominante eran las flores, por lo que los fanáticos asocian el nombre de la canción con la boda de la pareja.

“Construimos una casa y la vimos arder”

Esta es una de las indirectas más claras de la canción. En el 2018, Miley y Liam vivieron un difícil momento cuando vieron que su casa de Malibú se incendiaba. Incluso, por la casa en la pasea Cyrus en el video de la composición, se pueden ver aspectos muy similares.