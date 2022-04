5 razones para no perderte la II temporada de “The Flight Attendant” por HBO Max

Kaley Cuoco, recordada por su participación en la serie "The Big Bang Theory" es Cassie Bowden en "The flight attendant", la protagonista de la historia. Foto: Vía Instagram

La primera temporada tuvo 8 episodios con mezcla de misterio, emoción y comedia y, según el trailer revelado hace pocos días, la nueva entrega conserva la misma línea. Incluso, CNN ha afirmado que ¨The flight attendant es un viaje divertido¨, por ellos te damos las 5 razones para no perderte este segunda temporada que inicia el 21 de abril por HBO Max.

Querrás verla en una sola sentada

Durante la primera parte, una azafata se despierta en un hotel con el cadáver de un hombre a su lado, sin recordar nada de lo que pasó. Desde ese momento comienza una trama que no te dejará levantarte de tu silla. ¡Además, la música le aporta un ritmo único! De hecho, la canción de la intro de la serie compuesta por Blake Neely, se llevó un Emmy como ¨Mejor Tema Musical para Títulos de Entrada¨.

La actuación de Kaley Couco

En esta oportunidad, la actriz y productora estadounidense Kaley Couco se vistió de azafata para protagonizar esta serie con el papel de Cassie. Su forma de interpretar a este personaje es tan cercana que logra plasmar a la perfección los dilemas de la vida de esta mujer. Adicionalmente, jamás había interpretado un personaje similar a este, lo cual marca un antes y un después en su carrera.

Será tu consuelo cuando las cosas vayan mal en tu vida

¡A Cassie le pasa de todo, literalmente! No todos los días amaneces con el cadáver de tu cita de la noche anterior a tu lado. Pero eso no es todo, lo que le ocurre cuando debe dar declaraciones o su forma de actuar en la escena del crimen, son sucesos que muestran que a esta chica la suerte no la acompaña. Así que si estás teniendo un mal día, ten presente que no lograrás superar a Cassie.

Aborda temas a los que se enfrenta la sociedad actual

La serie se centra en diferentes problemáticas que hacen parte de la vida de Cassie y de millones de personas en el mundo Uno de ellos es su alcoholismo También se muestra el abuso familiar que sufrió en su niñez y las secuelas de depresión y ansiedad que esto ha dejado en ella. A pesar de esto, Cassie logra afrontarlos poco a poco a medida que la historia avanza.

El equilibrio perfecto entre thriller y comedia

Muchas veces estamos indecisos sobre si ver algo de suspenso o algo que nos haga reír, en The flight Attendant encontrarás un poco de ambos. La serie maneja un humor negro muy entretenido, y mucha incertidumbre sobre qué paso realmente aquella noche.

Aquí puedes ver el trailer de la segunda temporada de Fligth Attendant:

