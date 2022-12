¿A qué huele Maluma? La inesperada revelación de una modelo sobre el cantante

Tanto Maluma como otros representantes del reggaetón han llevado una carrera de éxitos y destacadas presentaciones en todo el mundo.

Gracias al beat característico del reggaetón, pero además a las letras y videos, muchos han logrado superar números que antes parecían inalcanzables y que hoy son una realidad.

¿Qué le pasó a Maluma?

Ha sido un trabajo de 10 años de carrera, pues empezó cuando tenía 17 y ahora todo ello, lo ha hecho pertenecer al ‘Top 10′ de artistas urbanos más ricos del mundo.

Además de ser uno de los más millonarios, el paisa también ha destacado por ser uno de los más guapos y atraer muchas fanáticas a donde sea que vaya.

Los detalles que dio la modelo sobre Maluma se hicieron virales, pues estuvieron muy ligados a su personalidad. EFE/ Luis Eduardo Noriega A Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega

Recientemente, las revelaciones de la modelo se hicieron virales, quien también hizo parte de uno de los videos del artista.

Justamente gracias a ello, es que la joven decidió dar algunos detalles sobre cómo es trabajar con el paisa e incluso destacó algunas cualidades de él.

Ella dijo que su contratación había sido a través de una agencia pues cumplía mucho con el perfil que estaban buscando. Para lograr la grabación se demoraron varias horas y después hacia las 6:00 de la tarde le dijeron que debía grabar unas escenas con Maluma.

“Muchachas, a mí casi me da un infarto. Bueno, me retocaron, me pusieron divina, me dijeron que no podía entrar celular al set de grabación, por obvias razones. Cuando yo llegué ahí, parce, yo vi ese hombre… o sea, no, no, no, no, no”.

La modelo estacó que lo que pudo percibir del artista es que es todo un caballero y siempre fue muy cordial con su participación.

Agregó que “parceritos, el hecho de que sea famoso, millonario y bonito no quiere decir que todos los días tenga que estar feliz. Quizás te tocó el día que peleó con la novia y no te dio la fotico porque estaba aburrido. A mí me tocó el día que estaba muy bien de energía. Él es bacano”.

Luego se refirió a otros detalles más bien físicos de él en los cuales se refirió al olor característico que tiene el interprete de ‘Junio’.

“Yo mido 1.70 y el man es más alto que yo. Yo pensaba que era bajito, pero es mucho más alto que yo. ¿A qué huele? Huele a cielo, huele rico. ¿Qué si es tan bonito como se ve? Es hermoso, es un tipo bonito”.

¿Dónde está la casa de Maluma?

Años atrás, la revista estadounidense ‘Architectural Digest’, publicó un video en YouTube en el que mostró la casa de Maluma y los lujos con los que vive.

La mansión que está ubicada en Medellín, desde hace casi cinco años cuenta con espacios grandes, un ascensor para ir de un piso a otro, una piscina y un gimnasio. Está rodeada de vegetación y esa es una de sus cosas favoritas.

“Lo más hermoso de Medellín y de Colombia es que tenemos mucha naturaleza”, dijo el artista en el video.

En su mansión también tiene un teatro con un techo que simula estrellas, una mesa de póker y una mesa de ping pong.