Los duros y tristes días de Natalia París

Natalia París es claramente una de las modelos más reconocidas en el país, ¿cómo olvidar cuando era la protagonista de los cuadernos hace casi veinte años atrás? Sin embargo, en los últimos años ha preferido buscar otros caminos, por ejemplo, luego de ser emprendedora, probó suerte en la industria musical como DJ y no le ha ido nada mal.

Asimismo, teniendo en cuenta la fama de la antioqueña, es notorio que tiene cierta influencia en redes sociales, tanto en Twitter, como en Instagram, y en esta última compartió un mensaje desgarrador que llamó la atención de los internautas.

En su perfil, donde tiene casi dos millones de seguidores, Natalia París aprovechó para comunicar la noticia de que su gato falleció, lo que naturalmente la dejó dolida y con un vacío irremplazable.

Las conmovedoras palabras de Natalia París

Estas fueron las palabras de la empresaria: “Ayer se murió mi gatico. El gordo… estamos de duelo. A veces el dolor toca drenarlo y permitirse llorar. Hoy se me olvida que soy positiva y que siempre le veo lo bueno a todo. ¿Qué de bueno tiene la muerte? Hoy no soy yo. La música es muy sanadora. No la triste, esa no. Voy a hacer una canción nueva para ti, mi gordito… que tenga notas alegres y que alegre a quien la escuche”.

Este mensaje fue puesto en un video en el que París aparece dándole la espalda a la cámara, suena música de fondo y ella toca mientras su rostro da hacia la ventana.

También, mientras meditaba y hacía ejercicio, la DJ agregó: “Gordito mío, gracias por todo el amor que me hiciste sentir. Que esta lluvia se lleve el dolor”.

El peculiar mensaje de la modelo

Después de dar la mala noticia, Natalia París compartió una foto en su cuenta en la que aparece con su desaparecido gato, pero lo que llamó la atención esta vez fue la explicación que ella le da a su muerte, ya que, según ella, cuando la mascota de alguien fallece es para salvar la vida de su sueño, esto fue lo que exactamente dijo:

“Dicen que cuando muere una mascota es porque salvó a su dueño de la muerte y deciden ellos morir por nosotros. Ellos son tanto amor que puede ser muy cierto eso. ¿Tú crees que es cierto?”, expresó la celebridad con un recuerdo en el que aparece cargando a su minino.