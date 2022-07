La música ha llevado a Adele a pisar escenarios en todas partes del mundo y consolidarse como una de las más grandes artistas.

Desde que era muy pequeña Adele sabía que su sueño era pertenecer a la industria musical y trabajó mucho para lograrlo.

En 2006 firmó su primer contrato discográfico y desde entonces su carrera se ha consolidado a nivel mundial.

Sus éxitos la han llevado a realizar miles de conciertos y shows en muchos países y ha recibir grandes ganancias.

¿Quieres saber cuánto cobra Adele por un concierto?

Aquí te contamos.

La historia de Adele en la música

Al firmar su primer contrato, Adele sabía que quería seguir trabajando muy duro y así fue como se convirtió en una de las artistas más reconocidas.

Con el pasar del tiempo la británica vendió más de 120 millones de discos y sencillos que la posicionaron como la intérprete más aclamada.

El lanzamiento de canciones como “Rolling in the deep”, “Hello”, “Someone like you” y “Send my love”, hicieron que Adele se ganara el corazón de sus seguidores.

Y no solo eso, muchos empezaron a soñar con tener a la cantante de frente para así escucharla cantar en vivo.

La cantante británica también hace shows privados pero para quienes quieran hacerlo deberán tener una gran suma de dinero.

Esto cobra la cantante Adele por dar un concierto

Aunque parezca raro, Adele también es contrata para hacer conciertos en eventos privados pero la suma que cobra es bastante alta.

A principios del 2022 la artista anunció que se presentaría en el Caesars Palace ubicado en Las Vegas y reconocido por recibir a grandes cantantes.

Muchos seguidores de Adele ya habían adquirido sus entradas para verla en lo que sería un grandioso espectáculo pero este fue cancelado.

La misma cantante dio a conocer que las fechas se aplazaban y que lo sentía mucho “pero mi espectáculo no está listo”.

Medios internacionales revelaron que Adele mantuvo negociaciones para cobrar por cada presentación que iba a realizar.

La cifra que se conoció fue de un millón de dólares, dinero que recibiría por el show además de otros ingresos.

Adele también iba a recibir un porcentaje de la venta de boletas en la taquilla y de merchandising. Se estima que eran unos 24 millones de dólares más.

Se estima que en lo corrido del año, Adele ha recibido cerca de 60 millones de dólares de ingresos por otros shows y por diferentes proyectos audiovisuales.

