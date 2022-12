Adrien Brody conversa sobre su papel en ‘Blonde’

Adrien Brody es el hombre más joven en ganar el Óscar por Mejor Actor y a pesar de que este codiciado logro lo alcanzó, evidentemente, en la fase inicial de su carrera, de ahí en adelante ha cosechado más proyectos que lo continúan ubicando como uno de los intérpretes más talentosos en el arsenal hollywoodense.

Es por eso que cada película en la que parece el neoyorkino se convierte, prácticamente, en algo que debe ser visto. Al respecto, su más reciente trabajo es en la tan esperada ‘Blonde’ (Rubia en español), inspirada en la exitosa novela de Joyce Carol Oates, que es una mirada con ficción a la vida del mito erótico de los cincuenta, Marilyn Monroe.

Esta cinta es dirigida por Andrew Dominik (‘The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford’, ‘Killing Them Softly’) protagonizada por la cubana Ana de Armas, Brody interpreta al segundo esposo del ícono cinematográfico, Arthur Miller, un dramaturgo respetado que termina viviendo en carne propia los estragos en los últimos años de vida de Monroe.

Cromos conversó con el actor estadounidense sobre este proyecto que fue intensamente ovacionado en el más reciente Festival de Cine de Venecia y que espera llevarse varios galardones en la próxima temporada de premios.

Hay escenas en Blonde en los que se ve a Monroe y Miller siendo capturados por Sam Shaw en la comodidad de su hogar, dando como resultado unas fotografías que aún viven en la memoria de los verdaderos cinéfilos, Adrien Brody explicó la sensación de grabar semejantes momentos:

“Es tan increíble esta evidencia fotográfica de esos momentos icónicos y fue una elección creativa y maravillosa que esa haya sido la forma en que se presentara, es una forma muy creativa para narrar y creo que ayuda bastante porque hay material en video de esos tiempos y es posible ver esos momentos de luz y complejidad dentro de la presión de ellos haciendo estas entrevistas juntos, es una forma muy interesante de entrar a su mundo”.

Diversas producciones han tomado el reto de narrar la vida de Marilyn Monroe, una de las últimas fue ‘My Week with Marilyn’, protagonizada por Michelle Williams, ante esto, el ganador del Óscar comentó qué es lo que tiene de especial y diferente este último largometraje:

“Siento que la belleza de la narración en esta película es como si tú la estuvieras viviendo desde su perspectiva y este diálogo interior de dudar sobre sí misma, el trauma persistente, su inocencia infantil que la llevó a ser casada, que la llevó a tomar decisiones profesionales y personales, es una imagen conmovedora, vulnerable y perspicaz de alguien que creemos conocer, simplemente es muy especial y única, eso es crédito de Andrew, pero en gran parte es crédito de Ana porque es tan convincente”.

Arthur Miller es una figura importante del teatro estadounidense del siglo pasado, asimismo, es conocido por sus guiones, siendo ‘The Misfits’ (filme protagonizado por Marilyn) uno de los más destacados. Brody expresó si siente alguna afinidad con su personaje:

“Creo que hay cierto parecido físico que es interesante cultivar, no nos parecemos, pero es bueno cuando puedes encontrar cosas con las que puedes alinearte y ajustar para ser más como alguien. Me impresiona él en diferentes maneras, algo que amo de la oportunidad de interpretarlo es que era muy atento, hay una elegancia sobre él, consideración, es genial interpretar a alguien que es tan conocido y respetado, entonces me gustó ese recorrido de entenderlo más, creo que buscas encontrar cosas que se relacionen y te den claves a su alma, por así decirlo, ese es el trabajo, y si logras encontrarlas de cierta manera empiezas a parecerte y encarnarlo mejor, no es algo físico, empiezas a conectar con alguien”.

Respecto a su opinión sobre Marilyn Monroe, Brody hace un interesante paralelo con Vincent van Gogh, ya que considera que ambos tuvieron vidas turbulentas y que su trabajo solo alcanzó ese nivel de prestigio tras haber fallecido:

“Sobre los paralelos entre la vida trágica de Marilyn y la idea del mundo lo icónica y mágica de la vida de una celebridad, lo lejano que fue esto de ella como mujer, y referencio lo infortunado que es para muchos artistas que tienen problemas en sus vidas, como van Gogh, uno de los artistas más destacados y respetados, pero nunca vendió una pintura mientras estaba vivo, nunca supo lo que se sentía ser consumado y valorado por su trabajo, eso es trágico para mí”.