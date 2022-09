Alejandra Azcárate arremete contra seguidores que la atacan en redes

Fue por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram donde compartió una reflexión ante las críticas que recibe a diario.

Para nadie es un secreto que Alejandra Azcárate no tiene pelos en la lengua al hablar sobre algunos temas.

También ha dejado muy en claro su manera de pensar y se ha defendido de aquellos que constantemente la critican.

Una de las situaciones por las que tuvo que pasar en 2021 fue el tema relacionado con una avioneta que aterrizó en San Andrés con cargamento de droga.

Miguel Jaramillo, esposo de la comediante, fue uno de los involucrados pero ambos dijeron que no tenía nada que ver con ello.

Desde entonces Azcárate ha recibido comentarios de sus seguidores sobre este hecho y ella decidió contestar.

Esto fue lo que dijo.

Alejandra Azcárate responde a quienes la critican en redes sociales

A raíz de todas las críticas y comentarios que ha recibido, Alejandra Azcárate decidió hacer una publicación en su cuenta de Instagram para todos los que la señalan sin conocerla.

En medio del sarcasmo y el humor que la caracteriza, la actriz colombiana contestó a sus más de 3 millones de seguidores.

“Todos, creería yo, tenemos fama de algo, o de un montón de cosas, y por lo general, somos los últimos en enterarnos. Esto o poco nada tiene que ver con el hecho de ser un personaje público, porque hoy en día ya todos los somos, si usted tiene una cuenta abierta aquí”, empezó diciendo en su video que dura cerca de 2 minutos.

Luego contó que diariamente recibe comentarios que la catalogan como insolente, sobrada, antipática y muchas más.

“Sí, soy todo eso, y soy un montón de cosas más porque no tengo una sola personalidad afortunadamente, tengo varias, y me toca lidiar con todas”.

Además añadió, “entonces tú que me estás viendo y vives en constante comparación en esta red social, buscando aprobación y reafirmación, revísate loca , revísate, porque tú no me conoces. No soy soberbia; soy segura, no soy pedante ni arrogante; tengo autoestima, y el día que encuentres eso en ti, aprenderás a reconocerlo en los demás”.

La actriz Alejandra Azcárate envió un mensaje para finalizar su video diciendo que también existen hombre que atacan, y no solo a ella, sino a varias mujeres.

“Y si eres hombre, deja sufrir con lo que yo pienso, hago o digo. Deja actuar como un ardido que eso es muy feo. No te dejes minimizar cuando tengas al frente una mujer con pantalones, preocúpate por llenar los tuyo con algo más que una media”.

