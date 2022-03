Alejandro Riaño se despide de las redes sociales

Alejandro Riaño y María Manotas son padres de tres hijos. Hace unos días anunciaron su separación. Foto: Cortesía

Alejandro Riaño, más conocido por su personaje de Juanpis González decidió, como ya los han hecho, otros famosos, despedirse de las redes sociales por un tiempo. La razón que lo llevó a tomar esa decisión fue la lluvia de críticas que recibió tras anunciar su separación de la arquitecta María Alejandra Manotas.

El costo de ser figura pública

Aunque la separación de Alejandro Riaño es un asunto que hace parte de su vida privada, varias personas le han escrito mensajes ofensivos en sus redes sociales por sus posturas políticas y su imagen de figura pública. De hecho fue desde su cuenta de Twitter que hizo el anuncio: “Los quiero y me alejo. Abrazo grande. Seguiré aportando desde donde sé” fue el tuit del comediante.

La gota que llenó la copa de Alejandro fue un mensaje que recibió en el que lo compararon con Marbelle por su comentario racista contra Francia Márquez. “La expresión de Marbelle estuvo de quinta, pero el drama que formaron ahora no lo hicieron cuando a Duque le empezaron a decir Porky ni con los infinitos términos peyorativos que Alejandro Riaño le hizo a Polo Polo. Hipócritas”, indicó uno de los comentarios sobre el tema.

Pero no es el único. Hace algunos días el comediante Hassam también anunció que tomaba distancia de las redes sociales, luego de que se conociera que se separaba de su esposa tras 17 años de matrimonio y empezara a recibir mensajes acusando a su ex de mala madre por supuestamente abandonar a sus hijas. Antes del cierre, el humorista dejó en claro que la decisión del divorcio había llegado tras una infidelidad de su parte.

Últimas palabras

“Qué cansancio de guerra. De odio. Con mi personaje quería representar todo lo que está mal en la vida. El machismo. El clasismo. La xenofobia. La homofobia. Y creo que no estamos preparados para entender cosas tan básicas para sanar. Estamos muy mal” y en defensa de su personaje, agregó: “Me cansé de explicarlo. Algún día entenderán el trabajo tan maravilloso que logramos. Seguiré un tiempo, no muy largo, pero gracias a quienes lo entendieron. Mi fin no es la fama. No es la riqueza. No es generar ‘likes’, interacciones. Eso lo entendí hace mucho”.