Alfonso Herrera finalmente revela por qué no quiere regresar a RBD

Alfonso Herrera, conocido por muchos como ‘Poncho’ Herrera, es uno de los actores mexicanos gracias a proyectos de la talla de ‘Sense8′, ‘The Exorcist’ y ‘Ozark’, cuya más reciente temporada estrenó a finales de abril de este año.

Sin embargo, muchos lo recuerdan por su papel como Miguel Arango en la telenovela juvenil ‘Rebelde’, de la que salió la banda musical ‘RBD’. Hace unas semanas se confirmó oficialmente que los integrantes del proyecto se reunirán para dar una gira de conciertos, por supuesto los fans esperaban que Herrera estuviera en la reunión, pero se confirmó que no sería así.

El mexicano ha sido reiterativo en que no se sentía muy cómodo cuando trabaja en la telenovela y para la agrupación, además de decir en algunas veces que el pago no era justo, asimismo, su interés actual está en seguir progresando como actor en el extranjero, por lo que no resulta raro que haya declinado la posibilidad de reunirse con sus compañeros de hace casi veinte años.

De esta manera, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann son los que regresarán a los escenarios representando a RBD y que, además, como compartieron en redes sociales, darán una gran noticia el 19 de enero del próximo año, haciendo referencia a su tour mundial y posiblemente un nuevo disco.

Hay quienes esperaban que Poncho se arrepintiera y al final dijera que sí reingresa a RBD, al menos para algunas presentaciones especiales, pero van a tener que quedarse esperando, porque el actor ya dijo que por ahora pasa la invitación especial.

Alfonso Herrera acaba con las esperanzas de los fans

Resulta que recientemente el intérprete fui interceptado por los medios en el aeropuerto de Ciudad de México y claramente el tema principal fue el reencuentro de los RBD, los reporteros le preguntaron sobe su rechazo al proyecto y muy amablemente él contestó: “Porque voy a estar trabajando, amigos”, lo que también da fin a los rumores de supuestas diferencias con sus colegas.

Asimismo, Herrera aprovechó para expresar sus buenos deseos a la banda ahora con lo que se viene para el 2023: “Es un proyecto muy importante, sigue siendo muy importante y ahí está el resultado. Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”.

Por otro lado, el actor azteca dejó claro que tiene una buena relación con los demás integrantes de la agrupación y que de vez en cuando se hablan: “Claro nos echamos un WhatsApp y nos escribimos de vez en cuando para felicitarnos y ahorita por las fechas es más que obvio”.