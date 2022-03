Alístate para el Estereopicnic: tips e imperdibles del fin de semana

Festival Estéreo Picnic,: 25, 26 y 27 de marzo 2022. Foto: Creditos FEP

El Estereopicnic se ha convertido con los años en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y en un evento imperdible dentro de la agenda cultural bogotana.

Este 2022 y después de dos años de ausencia, el Estereopicnic regresa el fin de semana del 25 al 27 de marzo con artistas para todos los gustos.

Te puede interesar leer: ¡Wow! El cambio de look de Belinda para cerrar ciclos

Los imperdibles de Estereopicnic

Entre los top más famosos que no te puedes perder están Foo Fighters, Jungle, The Strokes, The Libertines, Nina Kraviz, Caribou, Doja Cat, A$AP Rocky, y además, recomendamos mucho a la cuota colombiana del festival que incluye La Pacifican Power, Briela Ojeda, WYK, y más.

Los gaiteros de San Jacinto: Por primera vez estos legendarios músicos estarán en el festival. La música popular colombiana le debe a los gaiteros de San Jacinto décadas de composiciones originales de cumbia, porro y gaita. “Se encontrarán con la música tradicional del centro de los Montes de María, la música que nos han dejado nuestros maestros y que seguiremos trasmitiéndole a futuras generaciones. Queremos que la gente joven se enamore de la música colombiana”, afirmó Gabriel Torregrosa, director de los Gaiteros.

J Balvin: Se estrenará como el primer headliner colombiano en el Estereopicnic y promete ser una de las mejores fiestas de este año.

El binomio de oro: Los grandes del vallenato de Colombia llegan al Estereopicnic para revivir los clásicos que han acompañado las fiestas de varias generaciones.

Fatboy Slim: Este legendario DJ británico de los años 90 y 2000, regresa para revivir sus éxitos de hip hop, breakbeat y trip-hop. Otra fiesta imperdible.

C.Tangana: Este madrileño viene por primera vez a Colombia y promete uno de los mejores shows de su género: una mezcla de pop, hip hop, nuevo flamenco y reguetón.

Bejuco: Es el primer grupo de Tumaco en el festival. Los 10 integrantes de esta agrupación tocan música desde niños y son expertos en los sonidos de la Costa Pacífica. “Nuestra música es la fusión del bambuco del pacífico, y le llamamos afropacifican beat. Nos emociona que este tipo de festivales apuesten a la música colombiana porque somos un país diverso, y nos llena de orgullo tocar al lado de los Gaiteros”, afirmó Edwin Jimenez, director.

Julio Victoria: El DJ colombiano prometió una gran celebración. “Es una presentación de mucha fiesta, instrumentación de batería, piano, marimba, bajo, secuencias electrónicas. Es un ensamble, es algo totalmente nuevo”, afirmó.

Todo lo que tienes que saber para alistarte para el Estereopicnic:

La mejor forma de ir al festival es en los buses, no debes esperar mucho, pasan cada 20 minutos . (Si se llena el bus, sale de inmediato).

Las rutas de buses van a puntos centrales de la ciudad: el Planetario, el parqueadero de Maloka y el parqueadero de la Alhambra.

Si vas en los buses, no hay ningún problema con el consumo de alcohol.

Todas las preguntas se responderán directamente a través de sus redes sociales

Todo se va a hacer sin efectivo, con manillas de saldos recargables (busca la información en la aplicación del Festival).

Se requiere certificado de vacunación de dos vacunas , y llevarlo en físico o en código QR digital. No es necesario tener vacuna de refuerzo.

No se puede pagar o hacer “vaca” con diferentes manillas, se debe pagar todo con una misma. Para solucionar esto venderán tragos individuales además de botellas.

En caso de que pierdas la manilla , guarda antes el número que aparece allí (es el número de registro con el que se recupera el saldo en caso de pérdida). Recomendamos tomarle una foto .

Revisa las condiciones de Do’s and Don’ts en Instagram para no perder el viaje ni tus objetos.

Recomiendan llevar termos vacíos para asegurar menor uso de vasos y copas etc. Llévalo desocupado y en el festival podrás hacer un refill de tus bebidas.

VIP y más se encuentra directamente en la página: La información de los beneficios delse encuentra directamente en la página: www.festivalestereopicnic.com

Lee otros contenidos como este aquí