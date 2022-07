Almudena Amor: 5 datos que posiblemente no sabías de la nueva estrella española

La madrileña sorprendió a los amantes del cine por su aporte a El buen patrón. La participación en la película le abrieron las puertas de los Goya y los Premios Platino en la categoría Mejor Actriz Revelación y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente. Inició su carrera con pasos de gigante en una industria cuya competencia es feroz. “Desde que empecé en la actuación he tenido claro que se trata de una carrera de fondo y que el tiempo que duras trabajando es limitado, porque lo haces por proyectos.

El hecho de haber comenzado con La abuela y El buen patrón me ha dado mucha confianza para seguir luchando y aprendiendo. Ser parte del elenco de una película de Fernando León de Aranoa es un sueño, y no he sentido el vértigo de la fama”, dijo Amor.

Almudena Amor: sus primeros años

Inició en el modelaje, estudió publicidad, pero siempre soñó con ser actriz. A pesar de tener una prometedora carrera en las pasarelas, dio un portazo y decidió formarse en las tablas. “Empecé a los 18 años, lo que pasa es que nunca me llegué a sentir modelo, porque lo compaginaba con mi carrera. Soy licenciada en publicidad y era algo que hacía para ser independiente, necesitaba mis trabajillos. Entonces trabajaba de modelo, experiencia que me llevó a madurar en cuanto a castings, pruebas y conocer personas, pero me di cuenta rápido de que no era lo mío y que no me gustaba, pero lo hacía porque era fácil”, manifestó a Cromos.

Un comentario sobre el buen patrón

En poco tiempo la fama le ha llegado como un sol que la persigue a donde va. En España ya es una cara conocida. Almudena sostiene que no la desvela llegar a Hollywood, como lo hicieron sus compatriotas

Javier Bardem y Penélope Cruz, pero seguramente pronto estará en la meca del cine. “Para mí es una ilusión enorme y un honor el formar parte de esta película, la segunda, y claro, está rodada por Fernando León, Javier Bardem, Manolo y Sonia. Para mí es un honor y un sueño que además haya tenido buena acogida, que a la gente le esté gustando y la esté apoyando”, sostuvo.

Su debut estelar

Sin que haya pasado mucho tiempo desde que se estrenaron La abuela y El buen patrón, los filmes tienen la crítica y el brillo de los clásicos. “Al final creo que haber empezado mi carrera con dos grandes películas es bueno, los directores han confiado en mí y he aprendido mucho, soy consciente de que esto es una carrera de fondo y que va a durar toda la vida”, manifestó la española.

La genialidad de Fernando León de Aranoa

Ella todavía no cree que haya estado bajo la batuta del galardonado director español. “Es una maravilla, escribe los guiones, entonces tiene mucha información, un mundo bonito dentro de su cabeza, que hablaba muchísimo con él. Reflexionamos sobre el personaje, sobre cada escena, fue muy enriquecedor. La verdad, él sabe tanto que puedo aprender a su lado”, confesó la joven. “El personaje Liliana fue un reto, porque no quería la típica Lolita, quería a alguien con misterio que fuese más allá, con muchas capas impredecibles que tuvieran una sensualidad diferente, pero bueno, había tan buen guion, tan buena dirección, tan buenos compañeros, que al final se fue construyendo de una forma muy natural”.

¿Quién es su maestra?

Almudena Amor se formó en la escuela de Mar Navarro. Sus estudios en teatro de tablas le dieron la base para ser una de las actrices más codiciadas en su país: “Es una maestra total, sus enseñanzas me van a acompañar durante toda mi carrera. Con Navarro te conectas, aprendes y te sientes a gusto. Ha sido clave para mí”.