Amber Heard culpa a las redes sociales sobre veredicto a favor de Johnny Depp Foto: MICHAEL REYNOLDS / POOL

La actriz Amber Heard perdió la demanda por difamación que le había impuesto a su ex esposo Johnny Deep.

Puedes leer: BTS se separa: ¿qué pasó con el famoso grupo de k-pop surcoreano?

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Han pasado 10 días desde la decisión final de la jueza de pedir a Amber Heard que pague la suma de 15 millones de dólares a su ex pareja.

Desde entonces se conoció por parte de la abogada de la actriz que apelarían al veredicto pues no tiene el dinero para responder.

También se conoció por parte del abogado de Johnny Depp que el actor nunca quiso ganar por una cuestión monetaria sino para limpiar su nombre.

Tanto así que se especuló sobre un posible acuerdo donde el actor estadounidense no pediría a su ex esposa el pago de la indemnización.

Pero por ahora no se conoce nada más que una entrevista donde Amber Heard se pronuncia luego del fallo.

¿Quieres saber qué dijo?

Te contamos.

Amber Heard culpa a las redes sociales sobre veredicto a favor de Johnny Depp

La actriz Amber Heard rompió su silencio en una entrevista con Savannah Guthrie, periodista del programa Today show.

La entrevista será emitida desde el próximo martes en 3 ediciones diferentes. Allí sus declaraciones no pasaron desaparecibidas.

La estadounidense aseguró que su batalla legal contra su ex esposo Johnny Depp fue injusta porque el jurado popular se basó en las redes sociales.

“Incluso alguien que piense que me merezco todo este odio y antipatía, incluso aunque crea que miento, no podría mirarme a los ojos y decirme que ha habido una representación justa en redes sociales. No puedes decirme que esto ha sido justo”, expresó Amber Heard a la periodista.

Una de las cosas que reiteró es que no juzga al jurado porque considera que su ex pareja es un personaje muy querido y “la gente cree que lo conoce”.

Te sugerimos: ‘Betty La Fea’ se va de Netflix y estas serían las razones

La decisión del jurado que no le gustó a Amber Heard

Fueron muchas pruebas presentadas por las partes involucradas para tomar una decisión en este caso. 38 testigos llevó Johnny Depp y 24 la actriz Amber Heard.

La ex protagonista de Aquaman también dijo en su entrevista que en las redes sociales circulaba un hashtag apoyando a su ex esposo con más de 20.000 millones de interacciones.

“La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Tengo el corazón roto porque la montaña de pruebas aún no fue suficiente para enfrentarse al desproporcionado poder, influencia y poder de persuasión de mi ex marido”.

Amber Heard dijo que el apoyo en redes sociales a Johnny Depp tuvo que ver pues en comparación al que ella recibió no era nada.

En medio de las transmisiones del juicio, las reproducciones e interacciones que apoyaban a la actriz llegaban solo a los 9 millones.

Leer también: Jennifer López y Ben Affleck se habrían casado en secreto