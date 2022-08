¿Amparo Grisales se va a casar? Esto es lo que se sabe de su noviazgo

Amparo Grisales es telúrica, cualquier dedo que mueva o sonrisa que comparta con sus seguidores se riega por Colombia a través de las redes sociales. Hoy, a raíz de un post en Instagram, no es la excepción. En una galería de imágenes, Grisales figura con un traje de novia. Los rumores saltaron al instante, pero en la misma publicación se aclara lo siguiente:

“Lo último en tendencias mundiales para la celebración de bodas es en “Wedding Fest”. Se trata de la feria dedicada a todo cuanto se precisa para planear una boda como las novias la soñaron. Adriana Castro y Martha Gómez, sus autoras, describen la feria como una vitrina viviente y en movimiento que deja que los asistentes vivan la experiencia…….Una experiencia como la que viviré yo luciendo un espectacular vestido de novia de la Diseñadora colombiana Goretty Medina..”.

A pesar de que se trató de una falsa alarma, a continuación revelamos información sobre la pareja actual de Amparo Grisales, reconocida por su participación en Yo me llamo y en telenovelas como Los pecados de Inés de Hinojosa y Las muñecas de la mafia.

Amparo Grisales y lo que ha dicho sobre su pareja

Su vida sentimental es un cofre que protege del ojo público. A la hora de referirse a su noviazgo, internamente prende las alarmas, pero no se muerde la lengua para compartir algo de su intimidad.

“Mi corazón está acompañado por mí, cuando aprendes a acompañarte a ti mismo y cuando el ser humano que más aprecias y respetas eres tú, nunca te sientes sola. Por eso lo de la media naranja no existe, no hay tal cosa, me siento la naranja completa”, dice Amparo Grisales en una entrevista a Cromos.

Esta respuesta puede ser interpretada como una evasiva. Pero por suerte no lo es, funciona como un preámbulo para hablar de su pareja en la actualidad: “Tengo un amor muy lindo en Brasil, nos vemos seguido, viajo o él lo hace. Nos tenemos confianza y ya no estoy pensando en si me es leal o no, a esta persona la conozco hace tiempo. Lo más importante es estar acompañado por uno mismo, la soledad es la edad del sol, entonces la soledad es cuando puedes hacer los ejercicios introspectivos para conocerte”.

El tamaño de su fama

Cuando era una niña en Manizales se imaginó estar en el lugar en el que se encuentra ahora. Soñó ser la leyenda que es, protagonizar grandes producciones y dejar un legado inspirador. Hoy Amparo Grisales es un símbolo viviente que podría darse el lujo de escoger el descanso merecido.

Pero es Amparo Grisales, la mujer que está por encima del bien y del mal. Y lo interesante es que no se conforma con lo realizado, sino que quiere más, porque su límite está más allá de las estrellas.