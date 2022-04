Amy Schumer revela un chiste que le prohibieron hacer en los Oscar

La actriz Amy Schumer fue una de las presentadoras de la noche de los Premios Oscar, de la que ya pasó una semana luego de muchas controversias.

Después de la cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock se desató un gran debate sobre si los chistes estuvieron subidos de tono, fueron desacertados o se trataba de solo tomárselo con más ligereza.

Muchos usuarios en redes sociales manifestaron la saturación del tema, y ahora por si fuera poco, la actriz Amy Schumer rompió su silencio y reveló que desde el departamento legal de la Academia le recomendaron no hacer un chiste.

La actriz expresó en un show de standup que hizo el sábado pasado en el Mirage Theatre de Las Vegas, que la única forma de consolarse a sí misma tras lo sucedido con Will Smith sería decir los chistes que le prohibieron hacer.

“Fue todo un maldito fastidio. Todo lo que puedo decir es que fue realmente triste, y creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica. Fue realmente molesto, pero creo que la mejor manera de consolarnos sería que dijera los chistes de los Oscar que no me permitían decir en la televisión”, expresó.

Luego agregó: “Quiero hacer un prefacio a estos chistes de los Oscar diciendo que mi abogado dijo que no los dijera. No se lo digas a nadie y no te enfades conmigo”, advirtió.

El “chiste” de la comediante decía así:

“‘No mires arriba’ es el nombre de una película, pero sería mejor ‘no mires por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin”. Esto expresó ante su audiencia y afirmó que también tenía pensado hablar acerca de las denuncias de James Franco. “No se me permitió decir nada de eso, pero sí puedes acercarte y (abofetear) a alguien”, se quejó la humorista.

Esto hace referencia a un accidente en el pasado mes de octubre en el que Baldwin disparó y mató accidentalmente a Halyna Hutchins, el director de fotografía de su western “Rust”, cuando disparó un tiro real con un arma de utilería en el set en las afueras de Santa Fe.

Esto se ha considerado un accidente devastador tanto para la familia de Hutchins como para Baldwin, quien comunicó tan pronto sucedió lo que había significado Hutchins para él, con quien se llevaba bien y a quien consideraba una cercana amiga.

Seguramente si Schumer hubiera hecho este chiste, solo habría aumentado el desagrado del público que ya manifestó su poca conexión con Schumer durante la ceremonia.

