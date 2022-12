“Si vuelvo a Colombia nos vamos a morir de hambre”: actor de Pasión de Gavilanes

Andrés Felipe Martínez encarnó a Malcom en Pasión de Gavilanes, uno de los antagonistas más recordados de la historia de la familia Elizondo.

Aquí encuentras más contenidos como este

Lee también a continuación: Los días difíciles y tristes que atraviesa Danna García

Para los colombianos su rostro es fácil de identificar. Martínez se ganó el respeto de los televidentes que aprendieron a verlo en la pantalla chica.

Alguien de su trayectoria y talento no debería que tener problemas para conseguir trabajo en el ajetreado mundo del entretenimiento. Sin embargo, el vallecaucano se vio obligado a dejar su profesión para trabajar en Estados Unidos.

Una apremiante situación económica lo indujo a empacar maletas para obtener recursos en los que sea. Con dolor de alma, abandonó su país y a la distancia ayuda a sus hijos. En Norteamérica ha limpiado casas y actualmente labora en una empresa de envíos.

A continuación, compartimos parte de su testimonio a La Red, programa de Caracol Televisión que se emite los fines de semana.

Andrés Felipe Martínez y su decisión de partir a Estados Unidos

“Decidí tomar un riesgo aquí y darles la oportunidad a mis hijos de tener un futuro. Yo vine acá primero a radicarme legalmente. Ya tengo ‘social security’. Permiso de trabajo. Conseguí una abogada para buscar la visa de talento”, dijo.

¿Cómo le está yendo?

“Aquí se sufre mucho. Las condiciones son muy difíciles. Casi no como. Vivo en una casa compartida con otras personas. Pero me da para enviarle plata a mis hijos y ahorrar”, confesó.

“Me tocó dormir en el suelo a veces porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa, porque me costaba tiempo y dólares”.

La soledad, un peso sofocante

“Cuando hablo con mis hijos, siento la soledad más grande. Eso me parte el corazón, me hace sentir que las fuerzas me faltan y me provoca salir corriendo a abrazarlos. Pero sé que si hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de dos meses nos vamos a morir de hambre. Es un sacrificio”, relató el artista.

“A veces me preguntó qué estoy haciendo acá. La falta de mis hijos es una cosa atroz y hay momentos de crisis profunda, pero lo importante es luchar por ellos”.

Una verdad que duele

“Yo esto lo estoy haciendo por mis hijos, seguramente si no tuviera a mis hijos estaría en Colombia… Aquí se sufre mucho, las condiciones son muy difíciles, pero hay una gran diferencia: mientras que en mi país haciendo un trabajo como el que yo hacía el año pasado, no me daba para comer, aquí sí”, expresó el actor caleño.