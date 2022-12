Avatar: El actor Britain Dalton habló en exclusiva para Cromos sobre la cinta

Este 2022 volvió a los cines una de las películas más impactantes e influyentes de los últimos tiempos. Avatar la épica aventura de James Cameron estrenada en 2009 y ganadora de tres Premios Oscar.

Entre ellos, los hijos de Sully, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Bliss), y Spider (Jack Champion), un huérfano criado por los científicos en Puerta del Infierno, el puesto remoto humano, y Tsireya (Bailey Bass), una joven buceadora na’vi del nuevo clan adaptado al océano de los metkayina.

Britain Dalton y Avatar: Los nuevos rostros de la cinta

Para el guionista y director James Cameron, la importancia de los personajes aumentó a medida que se desarrolló la historia. “Evolucionó con el tiempo y terminó siendo una historia no tanto sobre Jake y Neytiri sino más sobre sus hijos –dice–. Los chicos son personajes muy interesantes de por sí y, durante largas franjas de la película, seguimos sus aventuras”.

Para el productor Jon Landau, el joven elenco le agrega una nueva dimensión a la épica película de ciencia ficción.

"Avatar: el camino del agua" se estrena en cines este 15 de diciembre. Foto: Cortesía: Disney

“Antes no teníamos este elemento de juventud, y eso le aporta una energía muy diferente a la película. Ellos representan las generaciones futuras de Pandora y tienen un papel muy importante, no solo en esta película sino también en las que vendrán”.

Aquí, conoceremos exclusivamente uno de los nuevos rostros de AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA, se trata de Britain Dalton, quien reveló cómo consiguió el codiciados papel y el desafío de dar vida a su personaje.

¿Cómo conseguiste el papel?

Lo que recuerdo es que no tenía idea de lo que pasaba salvo que mis agentes me decían que era algo grande. Yo no estoy muy metido en el mundo del cine, así que ni siquiera sabía quién era Jim. En general, no me gusta hacer audiciones, pero los que estaban a cargo del casting fueron muy intuitivos y captaron mis pequeñas complejidades y las cosas que me gustan hacer. Así que me llamaron otra vez a la semana siguiente para que me conociera Jim.

Después me dijo: “Básicamente, en el instante en que te vi, supe que quería que formases parte del proyecto de alguna manera”.

¿Cuál es tu recuerdo favorito del rodaje?

Hice todas mis escenas de riesgo. Me encanta la acción y soy muy bueno con el movimiento. Hice parkour toda la vida. Me trepo a los techos, a los edificios y salto desde diez pisos de altura. Soy un loco. No tuve problemas con el aspecto físico de la actuación. Fue increíble. Y la manera en la que lo hicieron, no hay un solo momento falso. Si me atacaban, alguien me saltaba encima y lo hacía real. No hay nada actuado.

En esta nueva entrega el director de la película presenta a los hijos de Jake y Neytiri. El mayor de sus hijos es Neteyam (Jamie Flatters), seguido de Lo’ak (Britain Dalton), la pequeña Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) y Kiri (Sigourney Weaver), quien nació del vientre del avatar de la doctora Grace.

“Al ser hijos de dos especies diferentes, la combinación de genes se hizo notar y los dos últimos cuentan con cinco dedos como su padre, pero el primogénito es diferente a sus hermanos y tiene únicamente cuatro como su madre”, destacó por su parte el portal Sensacine.