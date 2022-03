“Baloncito viejo”, lo nuevo de Carlos Vives con Camilo

"Currambera", una canción homenaje a Shakira, fue la primera del nuevo álbum de Carlos Vives, "Cumbiana 2". Ahora lanza "Baloncito Viejo" junto a Camilo. Foto: Cortesía Paola España Press

Baloncito Viejo es la segunda canción que Carlos Vives lanza, como abrebocas de lo que será su nuevo álbum, Cumbiana 2. Además de la colaboración musical con Camilo que reúne a generaciones más jóvenes, tiene como novedad la participación en el video de Aracely Restrepo, la mamá de Vives, con un concepto ambientado en el siglo XIX de una historia de amor interpretada a través del fútbol.

El juego del amor

En la canción y el video musical, Vives y Camilo expresan la metáfora del amor a través del fútbol en donde utilizan el ‘baloncito viejo’ como símbolo del amor y la importancia de jugarlo de forma responsable para no lastimar al otro. “Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más”, dice un extracto de la canción.

En el video los artistas juegan fútbol, el juego de pelota que los ingleses consolidaron y llevaron a todas partes del mundo, en donde realizan un duelo para ganarse el amor de la protagonista a medida que el juego está en proceso. El protagonista, interpretado por Lucca Pietro, juega en el equipo contrario a los artistas, y el partido es una representación de lo que sucede en el amor, en donde a veces se gana y a veces se pierde, donde la lucha es incansable y se sueña con el momento de la victoria: estar con la persona que deseas.

Visiblemente emocionados Vives y Camilo llevaban días posteando mensajes en sus redes sociales sobre la experiencia de grabar juntos. Incluso, el joven, nacido en Medellín, interpretó con su guitarra varios de los clásicos del artista samario a quien de cariño le llaman “El Patrón”.

Baloncito Viejo estuvo bajo la producción de Carlos Vives, Andrés Leal y Martín Velilla, y fue compuesto por Carlos Vives y Camilo, junto al nominado al Latin GRAMMY, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal y Martín Velilla.

