Margot Robbie se convierte en la mujer mejor pagada de Hollywood

Margot Robbie se ha robado las miradas en los últimos meses desde que empezaron las grabaciones de su más reciente proyecto, ‘Barbie’, la nueva película de Greta Gerwig que será estrenada en julio del próximo Año.

Muchos quieren saber cuál será la trama de este próximo filme, sin embargo, son muy pocos los detalles que se conocen. De momento, el público solo ha podido ver algunos de los looks que su protagonista (Robbie) y Ken (Ryan Gosling) han llevado en el set de grabación, así como un par de fotos oficiales.

Ahora la noticia es que la actriz se convirtió en la mejor paga en Hollywood, ganó 12.5 millones de dólares por su papel en este largometraje, así lo reportó la revista Variety.

La publicación de variedades presentó su ranking de 26 actores con los mejores salarios, la australiana se llevó la delantera de muchas otras actrices, se posicionó en el puesto 16 en una lista dominada por los hombres.

El canadiense ganó el mismo salario que Margot Robbie por su rol en Barbie, esta misma cantidad de dinero ganó Steve Carrell por protagonizar la película ‘Minions: Nace un Villano’.

¿Cuáles son los actores mejores pagos en Hollywood?

Entre este listado de 26 personalidades, solo cinco mujeres lograron colarse, la joven Millie Bobby Brown casi se acerca a Robbie, ganó 10 millones por su papel en ‘Enola Holmes 2′. Emily Blunt, Jamie Lee Curtis y Anya Taylor-Joy estuvieron muy cerca también, ganaron más de 1 millón por sus nuevos proyectos.

Sin embargo, ninguno de estos salarios se compara con los primeros puestos, Tom Cruise acumuló 100 millones de dólares por ‘Top Gun: Maverick’, le sigue Will Smith que ganó 35 millones por la película ‘Emancipation’, en el tercer puesto está Leonardo DiCaprio con un salario de 30 millones por ‘Killers of the Flower Moon’, esta misma suma ganó Brad Pitt por ‘Formula 1 Drama’.

Otro integrante del elenco de Barbie aparece en la lista, Will Ferrell ganó 20 millones por la película navideña ‘Spirited’.

Barbie es producida por Warner Bros., uno de los estudios más ricos en Hollywood. Según Business Insider, el filme tuvo una recaudación interna de $666.8 millones en 2021, a pesar de las limitaciones y retrasos relacionados a la pandemia.

Conoce el resto del elenco de Barbie

Si bien Margot Robbie y Ryan Gosling tiene el crédito como protagonistas, se ha rumorado que en el largometraje habrá varias versiones de Barbie y Ken, una se supone que podría ser Issae Rae y otra, la actriz trans, Hari Nef.

Mientras que Simu Liu, de ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’, y Ncuti Gatwa, el nuevo Doctor Who, serían otros Ken.

Kyle Buchanan, reportero del New York Times, expresó en Twitter: “Estoy escuchando chismes increíbles en Cannes. Por un lado, estoy escuchando que Ryan Gosling no es el único Ken en el filme de Barbie. Simu Liu y Ncuti Gatwa también interpretan a Ken”.

“De la misma manera, Margot Robbie no es la única Barbie del filme. Issa Rae y Hari Nef interpretan diferentes Barbies…”.

Otros actores que hacen parte del elenco son: Will Ferrell, Kate McKinnon, Michael Cera, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, America Ferrera, Rhea Perlman, Ariana Greenblatt, Ana Cruz Kayne, Alexandra Shipp, Ritu Arya, Sharon Rooney, Connor Swindells, Scott Evans y Jamie Demetriou.

Hay algunos fans que creen que Emma Mackey interpretará el papel de Skipper, la hermana menor de Barbie, debido al supuesto parecido que tiene con Margot.

A la película también han sido relacionadas Nicola Coughlan, una de las protagonistas de ‘Bridgerton’, la protagonista de ‘Lady Bird’, Saoirse Ronan, y la estrella pop Dua Lipa, pero esta información todavía no ha sido confirmada.