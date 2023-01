Bella Ramsey, de ‘The Last of Us’, se cansó que la asocien con ‘Juego de Tronos’

“The Last of Us”, la serie dramática original de HBO, basada en el aclamado videojuego del mismo nombre, desarrollado por Naughty Dog en exclusiva para las plataformas PlayStation, se estrenó en 2023 en HBO Max y HBO.

Puedes leer: ¿Evaluna se contradijo sobre género no binario de su bebé?, aumentan las críticas

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

A lo largo de los capítulos, la serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida.

‘The Last of Us’: la serie

Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienz

a como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EE. UU. dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Esta súper producción original de HBO, es protagonizada por Pedro Pascal quien interpreta a Joel. En la historia, Bella Ramsey da vida a Ellie, Gabriel Luna es Tommy, mientras que Anna Torv es Tess. También participan Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill.

En las primeras imágenes reveladas de la serie antes de su estreno, Bella en su papel de Ellie dice: “Toda la gente por la que me he preocupado en algún momento ha muerto o me ha dejado sola”. A lo que responde el otro personaje Joel: “No tienes ni idea de lo que es perder algo”, quien estaba enseñándole a empuñar un arma.

Por el momento, la serie se ha robado las miradas de los amantes tanto del videojuego como de los fanáticos de los actores que hacen parte de esta nueva historia.

Bella Ramsey y su papel en ‘Juego de Tronos’ fuera de ‘The Last of Us’

La protagonista de la nueva serie de HBO está cansada de que en redes se le continúe relacionando e incluso criticando por el final de la serie Juego de Tronos, una de las más vistas en el ámbito del entretenimiento de la plataforma.

A pesar de que la actriz ya está centrada en otra cosa muy lejos de Juego de Tronos, para muchos fan sigue siendo la fiera Lyanna Mormont, lo cual sigue provocando encontrones con los fanáticos.

Según lo revelado por la actriz en entrevista con Jimmy Kimmel, todavía hay fans que se acercan a ella a decirle que su personaje no les gustó.

“A la gente le encanta preguntarme qué opino yo sobre el final de Juego de tronos. Entonces yo les pregunto primero, “¿Qué opinas tú?”. No sé, yo no tengo realmente una opinión. Así que les dejo hablar de su odio al final de la serie o de lo mucho que les gustó, aunque la gran mayoría de las veces es solo odio. Me siento y les escucho odiar a Juego de tronos durante 10 minutos”, destacó.

“Entonces les digo: “Adiós, encantada de conocerte” y ahí se acaba. En general a la gente no le gustó demasiado el final, pero la verdad es que a mí me importa poco”, reconoció la actriz al referirse a este tema.

La serie fue escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.