Beso de Daniel Arenas y Adamaris López: el actor se disculpó con la modelo

La exreina y presentadora Daniela Álvarez ha estado en varias ocasiones en los titulares de los medios y todo gracias a su impresionante fuerza para continuar con su vida, después de que una de sus piernas hubiera sido amputada.

Aunque por su vida han pasado varios retos, el amor nunca la ha dejado sola, pues tanto su familia como sus amigos han estado muy cerca de ella para ellos mismos tomar fuerzas en sus propias batallas.

Daniel Arenas y su mensaje a Daniela Álvarez

Además de tener estas personas valiosas en su vida, Daniela encontró el amor, pues a la vida de la barranquillera llegó el también actor Daniel Arenas, quien también ha estado muy pendiente de ella y de todo su proceso de recuperación.

Si bien, la mayoría de veces el actor es tendencia por proyectos nuevos esta vez las críticas lo llevaron a pedir disculpas públicamente a la modelo.

Daniel llegó un nuevo reto en 2023 y se trata de una oportunidad a la que le dijo sí y se trata de la conducción del programa matutino Hoy Día de Telemundo, en el que justamente se estrenó este miércoles dentro del equipo.

“Estoy muy feliz, muy feliz, hay cosas que son como por merecimiento en la vida. Yo pienso que es algo que no me esperaba. El año pasado yo estaba como pidiéndole a Dios un camino nuevo, una oportunidad nueva, crecimiento y nunca me esperé que me llamaran para ser conductor de un programa tan espectacular como Hoy Día, con unas compañeras también tan hermosas […] y hoy en día se materializó, se cristalizó, entonces yo estoy muy feliz”, expresó.

Sin embargo, en un momento del programa la presentadora del matutino de Telemundo, llamado Hoy día, tanto Adamaris como Daniel quisieron hacer una demostración de “cómo se daban los besos en televisión”, pero la reacción del público no fue la mejor.

Aunque el beso fue inocente, casi una semana después del sucedo, Arenas rompió su silencio pues recibió varios mensajes negativos en redes.

En un en vivo realizado en su cuenta de Instagram, el actor dio su versión de los hechos: “Estoy haciéndolo de corazón porque quería comunicarme con ustedes después de tanto tiempo, llevo 20 y tantos años estando en este medio y creo que siempre he sido muy fiel a mis convicciones y a lo que tengo en el corazón, en todos mis años de carrera jamás he sido parte de un escándalo ni de una controversia que manche mi nombre y mi honor y no voy a permitir que esto lo haga”, explicó.

En la transmisión, Daniel Arenas definió su acto como un error. “Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela, yo simplemente era un presentador de un programa y la manera de resolverlo era decir ‘a ver no chicas, yo no estoy actuando no estoy en personaje no tengo por qué besar a nadie’ lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno besarse con otra persona”, dijo.

En su discurso, el actor finalizó diciendo: “Seguramente para muchas personas sea algo insignificante, para mí no lo es, en ese momento me desconocí y se lo decía a mis papás y gente cercana: ni en la peor de las situaciones yo lo hubiera hecho, ni borracho, ni drogado ni obligado, no, yo soy una persona que siempre ha defendido sus convicciones, mi manera de pensar, ese día me equivoqué, obré mal, me parece importante decirlo no por la controversia sino por mi pareja, no es justo para ella verme a mí, en posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien. No hice un pecado ni tengo un romance con nadie, quiero dejar claro, porque no lo vuelvo a hablar nunca, es un tema del que no quiero volver a hablar, tengo un cariño una admiración por Adamari igual que a las demás, son mis compañeras de trabajo, puede que entablemos una amistad, pero hasta ahí, no tengo ninguna otra intención de ninguna otra índole con ninguna de ellas”.