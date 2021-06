Bill Cosby en libertad luego de que anularan su condena

La Corte Suprema de Pensilvania anuló la sentencia que había recibido Bill Cosby en 2018. Luego de que el movimiento #MeToo diera a conocer que el actor habría drogado a sus víctimas y perpetrado actos de violación carnal abusiva, y que Andrea Costand llevara a juicio a Cosby, el actor fue condenado a 10 años de prisión.

Sin embargo, los Tribunales de Pensilvania anularon la condena y Cosby ya salió de prisión. Ante esta decisión, la Fiscalía de Pensilvania no puede apelar. El abogado del actor dijo que su cliente salió de la cárcel este miércoles 30 de junio a las 2:20 de la tarde.

El representante de prensa de Cosby, Andrew Wyatt, emitió un comunicado en el que afirma que “nunca debieron presentarse cargos” contra el actor teniendo en cuenta el trato de inmunidad. En el texto también se agradece a Camille, esposa del artista, quien no abandonó a Cosby durante el proceso y los años de prisión.

“Quiero agradecer a los abogados que argumentaron con éxito su apelación y especialmente a la Sra. Cosby que se mantuvo firme y estuvo aquí para el Sr. Cosby en cada paso del camino y apoyó cada idea y estrategia de los abogados y el equipo y ella siempre supo que el Sr. Cosby era inocente”, dice el comunicado.

Caso contra Bill Cosby

Cosby recibió una condena de 10 años en una presión estatal por drogar y agredir sexualmente a Andrea Costand en 2004. El actor, que tiene 83 años, fue declarado culpable. Su caso fue uno de los primeros de alto perfil tras el movimiento y las denuncias de #MeToo.

Luego de su condena, sus abogados habían intentado pedir la libertad condicional. Pero la Junta de Libertad Condicional de Libertad de Pensilvania negó la solicitud el pasado mayo de 2021. Sin embargo, con la nueva decisión de la Corte Suprema, se elimina la condena y el actor recupera inmediatamente su libertad.

Quién es Bill Cosby

El actor y comediante alcanzó la fama mundial con su programa ‘The Bill Cosby Show’, que tuvo lugar desde 1969 hasta 1971. Posteriormente, gracias al éxito de su personaje “Fat Albert”, desarrollado en sus rutinas de comedia, Cosby creó y produjo la serie animada de televisión ‘Fat Albert and the Cosby Kids’ que se transmitió hasta 1985.

El actor era ampliamente respetado, pero las acusaciones de violación y agresión sexual lo han acompañado a lo largo de su carrera. En 2010, más de 60 mujeres lo acusaron de agresión sexual. Posteriormente, en 2018, fue condenado por el mencionado caso.