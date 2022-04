Billie Eilish aparecerá en Los Simpson: cómo, cuándo y dónde ver el capítulo

Con tan solo 20 años, la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish ha ganado varios reconocimientos musicales.

Entre sus premios están siete Grammys, dos American Music Awards, un premio Óscar por Mejor Canción Original con No time to die.

Actualmente se lleva a cabo el reconocido festival musical Coachella, donde Billie Eilish es protagonista por su gran voz.

Ahora, la joven debuta en la pantalla chica junto a unos reconocidos personajes, Los Simpson.

¿Quieres saber más detalles? Te contamos.

La plataforma Disney Plus fue la encargada de dar a conocer, a través de su cuenta oficial de Instagram, que Billie Eilish estaría en Los Simpson.

“Billie Eilish viene a Springfield”, es el enunciado que acompaña la publicación de un cartel con el título “Cuando Billie conoce a Lisa”.

Según la plataforma, el corto será transmitido en streaming este viernes, 22 de abril de 2022.

Allí la cantante y compositora Billie Eilish se unirá a Lisa Simpson, quien es toda una artista con el saxofón. En el cartel publicado por Disney Plus se ve a ambas en dibujos animados mientras están en un estudio de grabación.

El capítulo trata sobre la cantante estadounidense y su hermano Finneas, quienes se encuentran con Lisa justo cuando ella busca un lugar tranquilo para practicar con su saxofón y por eso la invitan a su estudio.

Billie Eilish ya había hecho algunas participaciones con la plataforma Disney Plus, pues en septiembre de 2021 se estrenó en exclusiva Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles – A Billie Eilish Concert Experience, con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl.

Por su parte, Los Simpson han tenido grandes invitados y personalidades reconocidas en todo el mundo como Lady Gaga, Green Day y Bad Bunny, quienes han tenido encuentros con Lisa, Bart, Marge, Homero y Maggie.

