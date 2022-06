Bomba Estéreo, la historia detrás de Ojitos Lindos con Bad Bunny

La canción 'Ojitos Lindos' es una colaboración entre el dueto colombiano y el reggaetonero boricua.

Bomba Estéreo se ha convertido en una insignia musical colombiana y afortunadamente ha sido una banda que ha sabido mantener su influencia a lo largo de los años. En 2021, el dueto lanzó al mundo un nuevo álbum de estudio llamado ‘Deja’, según ellos una “sanación bailable”, apenas para lo que sucedía en el mundo ese momento y sigue sucediendo.

Ahora, a más de un año de ese estreno, el grupo vuelve a ser sonado, incluso se ha convertido en tendencia, gracias a Bad Bunny, a partir de su nuevo disco ‘Un Verano Sin Ti’, que incluye el éxito rotundo de la canción en la que ambas fuerzan colaboran, ‘Ojitos Lindos’.

Cromos conversó con Li Saumet, integrante de Bomba Estéreo, no solo para conocer la historia detrás de este tema, también sobre la reflexión que ella hace sobre su carrera y lo que se viene para la banda.

Cromos: ¿Cómo dirías que inició tu pasión por la música?

Li Suamet: Desde chiquita, yo creo que todo el mundo, o la mayoría de gente, tiene pasión por la música, la música es algo que llena nuestras vidas, nuestra cultura, nuestra sociedad, todo lo que somos como seres humanos, nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos.

Sobre todo aquí en la costa que a uno le encanta bailar y la fiesta, y las cosas que son muy culturales, es parte de la vida de uno, siempre en el colegio uno hace cosas de folclor, de baile, más como de afuera, nunca como protagonista en la música, sino como espectadora.

Ya luego al pasar el tiempo, el destino me tenía preparada una sorpresa, que yo no tenía idea, y era que yo iba a terminar siendo protagonista de la música y no tanto como espectadora.

C: A partir de la historia de Bomba Estéreo, ¿cuál es la lección más grande que te ha dado este recorrido musical?

LS: Concientizarse, entender que los artistas somos un canal, más que una persona por la que suceden las cosas, sino que pasan a través de nosotros. Creo que al arte en sí es muy profundo, la música sobre todo es muy profunda porque es mantra, cuando tú repites algo muchas veces termina siendo una realidad, entonces hay que tener también una responsabilidad por el mensaje, una conciencia muy grande de que lo que uno está haciendo es positivo, porque al final va a afectar a la sociedad y a la persona que la escuche.

C: ¿Qué sientes del recibimiento que la gente ha tenido frente al nuevo disco?

LS: Súper contenta porque es un disco que a la gente le ha movido mucho a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel mental y esa era la idea, sobre todo después de estos tiempos de pandemia, la idea es que la música te mueva por dentro, ya que la gente no podía salir mucho y la idea era que la gente se pudiera conectar con ellos mismos.

Creo que se cumplió el objetivo y los comentarios de la gente, igual Bomba es una banda muy atemporal porque cuando los discos salen nunca vas a saber qué va a pasar con ellos hasta que pasa un tiempo y es una banda que tiene su propio ritmo, su propio proceso, no es como que sale el disco y explota, sino que explota de otra manera. Entonces muy felices porque la gente ha sido muy profunda y eso es importante.

C: ¿Cuál es la historia detrás de la colaboración con Bad Bunny?

LS: Más que decir que es la colaboración más fácil que yo he hecho en mi vida, aprendí mucho de esa colaboración porque a veces uno se imagina que artistas tan grandes o mainstream tienen maneras de trabajar de una manera, pero en realidad te sorprendes y trabajan totalmente de otra.

Súper linda la manera en que Benito respetó la colaboración, exaltó mucho, tanto Tainy como Benito, la presencia de Bomba, la presencia femenina también, la canción empieza con la voz mía y termina con la voz mía, creo que eso es un punto muy bonito y la canción quedo linda, entonces realmente no se puede decir nada malo de la canción, es una canción de amor, me siento muy contenta, él quedó muy contento, todos quedamos muy contentos.

Se dio muy mágicamente, yo escribí la canción, Tainy me mandó el track, cuando junté lo que había escrito, que ni siquiera sabía que iba a ser esa canción con lo que él me había mandado, funcionó perfecto y fue wow, se la mandé, le encantó.

Salía en la noche y yo la escuché en la tarde, yo no había escuchado lo que él había hecho, entonces fue una sorpresa cuando yo la escuché como que me voló la cabeza, yo había escuchado mi parte, faltaba la de él, quedé más que satisfecha.

C: ¿Qué se viene para Bomba Estéreo y qué crees que le falta a la banda por lograr?

LS: Se vienen muchas giras, vamos a girar por todo el mundo, el contacto con la gente para nosotros es clave porque así se hizo Bomba, siempre ha sido una banda de en vivo.

Por lograr, nosotros nunca hemos, en realidad, nunca hemos hecho algo pensando en que vamos a lograr algo y nos ha funcionado perfecto, no creo que vaya a cambiar ahora porque esta vida nos ha traído muchas sorpresas. Nosotros hicimos una banda sin siquiera saber si a la gente le iba a gustar, pero por el amor de querer hacerla y hasta ahora ha sido así y eso es mejor porque nos sorprendemos cada vez más, lo que podemos lograr sin pensarlo.