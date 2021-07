Britney Spears se queda sin mánager y estaría por anunciar su retiro definitivo

Larry Rudolph, quien fuera el representante de Britney Spears ha decidido cortar su relación laboral con la cantante porque según dice, no ha recibido una llamada suya en los últimos dos años, luego de anunciarle que se tomaría un descanso indefinido en su carrera. Pero Rudolph cree que la “Princesita del Pop” abandonará la escena musical definitivamente.

Te puede interesar: Angelina Jolie tendría un nuevo pretendiente, mucho más joven que ella

“Como mánager suyo que he sido, creo que lo más beneficioso para los intereses de Britney es que yo renuncie a seguir formando parte de su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son requeridos. Han pasado ya dos años y medio desde mi última comunicación con Britney y la última vez que hablé con ella, me informó de que quería tomarse un descanso de duración indefinida”, expuso el representante a través de una comunicación escrita.

Para Rudolph la decisión del retiro musical de Britney tendría que ver con la tutela que ratificó a Jamie Spears, su padre, como su tutor legal. La artista expuso hace apenas unos días el abuso que según ella se cometía sobre sus finanzas y su vida personal, argumentando que su fortuna, estimada en 60 millones de dólares, está siendo manejada por su progenitor a su antojo y muchas personas se usufructúan con su dinero.

“Hoy me enteré de que Britney ya ha comunicado a varias personas su intención de retirarse oficialmente. Como bien saben, yo nunca he formado parte de esta tutela y no soy conocedor de sus detalles. Me he limitado a ayudarla a gestionar su carrera”, dice la carta de renuncia que habría dirigido tanto a Jamie Spears como a la corresponsable de la tutela, Jodi Montgomery.

También puedes leer: Gal Gadot nuevamente es mamá: así le dio la bienvenida a su tercera hija