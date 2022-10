BTS deja los escenarios hasta 2025 para prestar su servicio militar

Siendo una de las bandas más populares a nivel mundial han anunciado que se separarán en definitiva y abandonarán a sus miles de fans para unirse al Ejército de Corea del Sur y cumplir así con el servicio militar obligatorio, según informaron los agentes en un comunicado que circula a través de redes sociales.

“Estamos orgullosos de anunciar hoy que los miembros de BTS seguirán adelante con sus planes de cumplir con el servicio militar. Tras el fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para Expo Mundial de 2030, y con cada miembro del grupo embarcado en proyectos individuales, es el momento perfecto y los miembros de BTS están orgullosos de servir”, reza el comunicado del anuncio.

Puedes leer: Marcha zombie en Bogotá 2022: cuándo es, hora, reglas y más detalles para asistir

La agrupación de K-Pop, BTS, regresarían en 2025. Foto: EFE - BIGHIT MUSIC/ HANDOUT

Puedes leer: BTS se separa: ¿qué pasó con el famoso grupo de k-pop surcoreano?

¿Por qué los integrantes de BTS deberán prestar el servicio militar?

La ley en Corea del Sur establece que todos los hombres entre 18 y 28 años deben enlistarse para cumplir con el servicio militar obligatorio, cuya duración es de entre 18 y 21 meses.

En el caso de la banda, previamente, en 2020, habían logrado una postergación cuando el Parlamento surcoreano aprobó una ley que permitía a los miembros de BTS postergar el cumplimiento de este deber hasta que cumplieran 30 años los miembros de la agrupación.

El mayor de ellos, Jin, tiene en la actualidad 29 años así que se enlistará en las filas del ejército y posteriormente los demás miembros lo harán progresivamente.

De esta manera: RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook, así se llaman los componentes de BTS, ponen fin a nueve años de carrera ininterrumpida tras darse a conocer en 2013 con sus exitosos temas musicales.

¿Cuándo se volverán a reunir los integrantes de BTS?

“Tanto la compañía como los miembros de BTS están deseando volver a reunirse como banda en torno a 2025 después de haber cumplido con sus obligaciones”, reza el comunicado.

Desde la creación de BTS hace más de diez años, la banda ha alcanzado el éxito internacional, ha batido récords y han catapultado al K-Pop a la estratosfera mundial.

Puedes leer: ¿Cuándo es el aniversario ARMY? Así celebra este día las fans de BTS

Sus éxitos musicales sobrepasan las fronteras de su propio país y se han convertido en referentes de este género en las últimas décadas.

La agrupación fue galardonada con nueve premios en los American Music Awards, representaron a su país en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también llamaron la atención de magnate Elon Musk

“Quiero comprar BTS. Son muy populares. ¿Qué les parece, armada?”, mencionó el dueño de Tesla y Space X.

Según datos recopilados, la banda BTS cuenta con la mayor cantidad de ventas de entradas en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones en venta de sus discos.

“Con el lanzamiento de su primer álbum de antología a principios de este año, la banda se abrió el camino para permitir que los miembros se tomaran un tiempo para explorar proyectos individuales. Como parte de la familia HYBE, apoyamos y alentamos a nuestros artistas y estamos más que orgullosos de que ahora cada uno tendrá tiempo para explorar sus intereses únicos y cumplir con su deber al servicio del país al que llaman hogar”, reza el comunicado

Y para finalizar el comunicado, la banda comenta; “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” es más que una canción de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS”.