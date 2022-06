Buscabulla, un sonido latino diferente aprobado por Bad Bunny

Es un dueto puertorriqueño que destaca por su acercamiento a la música latina. Foto: Supakid

Buscabulla es una banda conformada por los esposos Raquel Berríos y Luis Alfredo del Valle, nacidos en Puerto Rico, se conocieron en Nueva York y ahí dieron a luz a un proyecto musical caracterizado por tener influencias latinas, pero con un twist que los hacen prácticamente únicos, un sonido difícil de describir y pegajoso para quien quiera que lo escuche.

Luego de varios años de cosechar en ‘la gran manzana’ se mudaron a la isla para seguir creando música sinigual, algo que ha llegado hasta los oídos del mismísimo Bad Bunny, que dice que su disco ‘Regresa’, publicado en 2020, fue su soundtrack durante el confinamiento por la pandemia del covid-19.

Ahora, en 2022, el dúo dinámico vuelve a sonar bastante debido a que el conejo malo los invitó a colaborar en una de las canciones de su nuevo disco, ‘Un Verano Sin Ti’, llamada ‘Andrea’.

Cromos entrevistó a Buscabulla para conocer un poco más de su carrera musical y esta colaboración adorada por muchos.

Cromos: ¿Qué significa el nombre de la banda y cómo se originó el proyecto?

Raquel Berríos: Buscabulla es una palabra bien boricua, de aquí de Puerto Rico, es una palabra que se usa mucho en la calle, es como ‘tú eres un busca problemas’, me gustaba la idea de que el nombre de la banda fuera algo bien de aquí, pero a la misma vez es una palabra que se entiende en cualquier lugar de Latinoamérica, buscar bulla puede ser malo o puede ser bueno y me gustaba jugar con esa ambigüedad.

El proyecto empezó en Nueva York, cuando Luis y yo nos conocimos, en el 2010, 2011, yo había empezado a hacer música por mi cuenta, originalmente pensé que iba a hacer un proyecto solista, pero yo no tenía la capacidad musical para poder lograrlo, yo tocaba guitarra, componía, pero Luis es educado, productor, él en verdad vino a traer esa parte más sólida, para llevarlo a un nivel más profesional, así fue cómo comenzó la banda.

C: ¿Cómo mantienen una buena dinámica en la banda teniendo en cuenta que son pareja?

Luis Alfredo del Valle: La verdad es que puede ser retante, pero también como lo es el amor, si lo trabajas salen cosas bellas y salen cosas excepcionales. Es eso, tener la paciencia y la fe, de que si uno puede sobrellevar la tensión, los momentos de presión, pues podemos llegar a un lugar hermoso, algo que en verdad pueda trascender.

Buscabulla - Tártaro

C: Su música es una mezcla de elementos diversos, ¿cómo se atreverían a describirla?

RB: Luisfre y yo vamos y venimos, por un tiempo le llamamos la música caribeña del futuro…

LAdV: Pero ya estamos al otro lado de eso, eso fue cuando empezamos y ahora ya estamos en el presente.

RB: Nos han dicho como electrocaribeño, eso creo que nos gusta. Tengo que decir que no me gusta tanto el label que nos digan indie.

LAdV: A mí como que no me encanta cómo suena electro, es algo más amplio que eso, es ecléctico, definitivamente es muchas cosas, para mí es un híbrido, es lo que era la salsa en algún momento, que era un híbrido entre las cosas que estaban pasando en Puerto Rico y las cosas que estaban pasando en Nueva York, pero de nuestra realidad, de nuestra generación, no sé cómo describirla en un género, pop experimental en español.

C: ¿Creen en la creación de álbumes musicales en la industria actual?

RB: A mí me gustan los álbumes porque yo tiendo a pensar conceptualmente, yo vengo del mundo del diseño, estudié arquitectura y me gusta crear un mundo, yo pienso que un álbum es un lugar en el que tú puedes hacer worldbuilding, como cuando uno hace una película, me gusta crear un ambiente y una experiencia que dura más que una sola canción.

También creo que es una buena oportunidad de contar una historia más larga, mientras que en un sencillo, algunas veces los sencillos se tratan de crear algo como pegajoso, algo que igual puede tener un impacto, pero me doy cuenta que algunas veces es difícil que la gente entienda el mundo completo.

C: ¿De qué manera Buscabulla rompe con el estereotipo de la música latina?

RB: Algo que a mí me gusta romper es esa idea de que lo latino es exótico y como fiesta, frutas, colores, que algunas veces me frustra cuando uno ve a los latinos en los Grammy y cosas así, algunas veces nos ven como una música que no es muy profunda, el efecto que también le pasaba a los brasileños en la época de la tropicalia, ellos también estaban tratando de romper con esos esquemas.

Nos gusta traer otras sensibilidades a la música latina, que no siempre tenemos que caer en esa cosa de que tenemos que ser coloridos, exóticos y como una música para turistas, sino que somos también gente completa, que podemos tocar temas profundos, extraños, que podemos experimentar, igual como lo hacen los anglosajones, los europeos, queremos en verdad romper con eso y curiosamente yo siento que hasta cierto punto la música urbana ha hecho eso, ha un poco roto esas percepciones, pero depende, porque el reggaetón algunas veces es percibido como esa música de fiesta y nosotros estamos de utilizar eso.

Tratamos de entrar desde otro ángulo y hay muchos artistas que nosotros admiramos mucho, como el mismo Jorge Drexler, Juana Molina, Helado Negro, todos estos artistas que están empujando algo nuevo y que siguen siendo relevantes.

JAdV: De alguna manera universal, la música que hacen es una cosa que se entiende a través de la barrera del lenguaje y para mí eso es hermoso.

C: ¿Qué opinan del género urbano en la actualidad teniendo en cuenta todas las críticas sociales que se le hace?

RB: El mismo género urbano lo tiene que hacer, el género sí es culpable de eso, el género ha sido un poco vacío, ha sido un poco del momento, hedonistas, que nos encanta también, pero me encanta la idea de ya es hora de hacerlo un poquito más complejo.

Ya es hora de evolucionarlo, ya lleva rato teniendo esa percepción del género y nos gusta cuando se empiezan a introducir cosas que lo cambian. Por eso nos gustó tanto Andrea, siento que Benito se salió de su zona de confort y no lo hizo de una forma bien adrede ni obvia, sino que jugó con la complejidad, la Andrea de la canción es calle, como decimos nosotros, todavía tiene mucho del mundo urbano, pero es una mujer que trata de buscar que la respeten, hay una complejidad bien linda, que a lo mejor ella se puede ir de party, pero también es una mujer que siente y padece, hay una complejidad en su tristeza y a nosotros nos encantó, porque siento que él empezó a jugar con eso de una manera bonita, empezó a hacer reggaetón pero le dio un peso sin ser obvio.

C: ¿Qué anécdota o historia tienen detrás de la colaboración con Bad Bunny?

JAdV: Era el domingo de Pascua y nos llama un conejo, el conejo, y, prácticamente, nos llega a través de su productor, que le había hablado positivamente de nosotros, nos había escrito al Instagram, diciendo que era fan y todo esto, nosotros dijimos: ‘qué bueno, qué nítido, qué lindo, pero nunca jamás pensábamos que habláramos directamente con él…

RB: Fue por facetime y en pijamas…

JAdV: Camisa rota, con manchas y el vestido con su get up increíble, viéndose muy cool y nosotros: ‘Ok…’. Nos había enviado una versión inicial de la canción con sus versos y ocho compases, entre los dos versos de él, de break, para que Raquel cantara e hiciera algo desde la perspectiva de Andrea, hablamos con él como por veinte minutos y nos dijo: ‘escriban desde la perspectiva que ustedes quieran, produzcan al final, extiendan la canción, hagan su magia ahí también y entréguenmela en dos semanas porque en dos semanas y media sale el disco’.

RB: Fueron las dos semanas más intensas de nuestras vidas, tuvimos un viaje a California, estar escribiendo en el avión, en el hotel y al final la entregamos, justo cuando la entregamos a los dos nos da covid, estábamos graves en la cama, yo no podía cantar y gracias a Dios le encantó, él la amó y asimismo se fue.

C: Ya colaboraron con Kali Uchis en el pasado, ¿con qué otros artistas colombianos les gustaría trabajar?

RB: Wow, pues nosotros tenemos que decir que Karol G últimamente está haciendo canciones…

JAdV: ¡La está matando!

RB: Últimamente está haciendo unas canciones tan nítidas, o sea, nosotros llevamos siguiéndola, pero es que en los años pasados, es que ha compuesto unas canciones buenísimas, increíbles, Karol G es como la Bad Bunny de allá de Colombia. Tengo que decir que la admiramos mucho, nos gusta mucho cómo ella ha evolucionado sus sonidos, sus canciones.