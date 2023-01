“Buscona”, Juan Carlos Giraldo, de La Red, se va con toda contra famosa cantante

Juan Carlos Giraldo es uno de los presentadores actuales de ‘La Red’, aunque su principal fuente de estudio es la moda y el estilo, también tiene un gran conocimiento sobre las celebridades, entonces no “se le escapan” los comentarios certeros en cada emisión.

En el más reciente capítulo del programa de chismes se dieron los premios a lo más curioso del año 2022, hubo varios momentos que llamaron la atención de los espectadores. Por supuesto que uno de los temas que iban a comentar era el de las parejas que rompieron en este año, uno de los que da más que desear.

Sin embargo, uno de los comentaros más llamativos fue por parte de uno de los integrantes y dejó varias reacciones ya que él utilizó un fuerte calificativo, por el que algunos televidentes lo tildaron de “pasado”.

Juan Carlos Giraldo ataca a cantante y le dice “buscona”

Juan Carlos Giraldo no se guardó nada durante la premiación, y a la hora de hablar sobre las rupturas más comentadas, cuestionó fuertemente el comportamiento de Belinda, que acabó su relación con Christian Nodal cuando se suponía que se iban a casar.

“Es una buscona”, fue el fuerte trato que el antioqueño le dio a la princesa del pop latino, especialmente por cómo manejó el fin de su noviazgo con el cantante de música popular mexicano.

Lo que más le criticó Giraldo a la cantante nacida en España es que haya recibido el multimillonario anillo que le dio Nodal y luego terminar el compromiso, además de hacerle supuestas peticiones económicas.

“Ella siempre lo ha hecho, es un patrón que es repetitivo”, añadió el presentador del show de Caracol Televisión para seguir “dándole palo” a Belinda.

El accidente de Mary Méndez

Días atrás, Mary Méndez, compañera de set de Juan Carlos Giraldo en La Red, sufrió un accidente que expuso en sus propias redes sociales.

Resulta que la samaria quiso usar autobronceador, pero el resultado no fue el deseado. En sus historias de Instagram, ella apareció habló de los diversos talentos de las personas en el mundo y justo en ese instante notó que había aplicado mal este producto en uno de sus brazos, ¿cómo quedó? Con unas partes más morenas y otras más blancas.

“Yo, por ejemplo, no tengo talento para echarme autobronceador. ¡No! ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta porque recién me quité un vestido que tenía de manga larga. Se los juro que me acabo de dar cuenta de esto y no lo puedo creer. Es de lo más orgánico que he hecho en mi vida. ¿Y ahora qué hago con esto?”, expresó Mary Méndez en medio de carcajadas.