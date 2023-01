Camilo Echeverry se destapó: habló del rumor de su aparente separación y de Índigo

En las últimas semanas el matrimonio de los cantantes latinos Camilo y Evaluna ha estado en medio de la polémica, por rumores de su separación y por nuevos detalles en torno a la crianza de su bebé, Índigo.

Desde el anuncio de su embarazo, los cantantes han demostrado que quieren guardar mucha privacidad en todo lo relacionado con su hija, quien a sus 9 meses continúa en el “anonimato”, ya que su familia solo ha mostrado algunos detalles de la bebé: sus piecitos, manitos o de dentro de su cargador, de espaldas.

Camilo y sus declaraciones sobre su matrimonio e Índigo

En el camino se han revelado algunos detalles sobre la maternidad que ha decidido llevar la pareja y las experiencias que han querido vivir. Evaluna optó por tener un parto en agua, en su casa, en compañía de su esposo, su madre y una partera. Además, días después se reveló que decidió comerse su placenta.

Ahora, el nuevo detalle que está en medio de la crítica es que Camilo y Evaluna afirman que no le habían asignado un género a Índigo, pese a que biológicamente nació como una niña. Ante esta decisión y todos los señalamientos que la pareja ha recibido, el intérprete de ‘Vida de rico’ decidió hablar del tema.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Camilo se refirió en un comienzo al tema de declarar a su hija no binaria. “Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación, sobre todo de programas de chismes, acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, empezó diciendo.

Después continuó señalando que “respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas dónde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”.

Luego de aclarar que nunca decidieron o declararon a su hija no binaria, habló de su matrimonio y la supuesta crisis por la que estarían pasando.

“Pensábamos no pronunciarnos al respecto y dejarlo pasar como lo hemos hecho las 50 veces que se han dicho que nuestro matrimonio está en crisis que nos vamos a divorciar etc. etc. pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos”.

Después Camilo aseguró que si bien querían dejar este tema de lado y no pronunciarse acerca de ello pensar en la comunidad LGBTIQ+ los hizo inclinarse por hablar. “Nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTIQ+ frente a un mundo que les señala juzgándoles con dedos, apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera seña para lanzarlas”.

Finalmente, destacó que “creemos y no se esforzamos por crear un mundo y un futuro dónde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias. Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar. Camilo, Evaluna e Índigo”.