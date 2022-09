¿Cansada de los hombres? Margarita Rosa de Francisco y polémico mensaje en redes

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices más respetadas del país con una extensa carrera la cual ya casi alcanza los cuarenta años de vigencia. También ha escrito columnas y ahora se destaca por su presencia en redes sociales en las que no duda en opinar sobre diversos temas que le atañen.

En lo últimos años, la actriz se ha vuelto una experta en abrir debates en estos espacios digitales, específicamente sobre temas que remueven fibras, críticas y opiniones diversas.

Margarita Rosa de Francisco y polémico trino

Este jueves Margarita Rosa decidió publicar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que hizo referencia al patriarcado y criticó las maneras en las que este ha actuado en la sociedad a lo largo de los años.

La actriz aseguró que las “imposiciones” del patriarcado sobre la definición o acciones de la mujer son definiciones que le han afectado en su manera de actuar e incluso de ser.

“Pues a mí la forma de ser mujer que me propone el patriarcado (estoy mamada hasta de esa palabra) me dan ganas de vomitar”, escribió Margarita Rosa de Francisco.

Ante ello, varios de sus seguidores y usuarios de la plataforma expresaron su opinión a favor y en contra del tema.

“Igualmente! que es muy libre, que es muy autónoma, que es descarriada, que habla duro, que ríe a carcajadas, que tiene carácter”; “Yo estoy en conflicto con la “imagen femenina” que se está imponiendo... y más después de pandemia Todo falso, postizo, “hecho””; “Estoy de acuerdo, el patriarcado ha hecho que las mujeres actúen o se vean conforme a lo que ellos quieren”; “Creo que tanto la publicidad como las redes han hecho que los hombres impulsen aún más sus estereotipos y nos obliguen a seguir en eso”; “Oye pero del patriarcado no he escuchado frases tipo " si eso le hacen a Shakira que espera uno...” " A uno no lo cambian por algo mejor, lo cambian por lo primero que encuentran” eso ha salido de las mujeres”; “Uy qué está tomando que últimamente la veo inteligente y lúcida”, fueron algunas de las reacciones.

La actriz ha publicado otros mensajes que han dado de qué hablar, pues recientemente, con el regreso de la recordad novela ‘Café con aroma de mujer’, publicó una serie de mensajes sobre ciertos recortes que le hicieron el día que volvió a salir al aire en el canal RCN.

La actriz aseguró que era una completa “lástima que estén editando tan ‘macheteramente’” la novela y terminó el mensaje con una petición especial dirigida al canal RCN: “Ojalá la dejaran quieta”.

En otro trino, continuó argumentando por qué le pedía al canal que dejara la producción como estaba y como se había estrenado: “La parte más hermosa de Café Con Aroma De Mujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición”.

Sin embargo, después publicó otro trino en el que aseguró que su mensaje había sonado un poco petulante y que le alegraba que la gente la estuviera disfrutando. “Ay. Este comentario me salió petulante. No hay que ser así. Me alegra que la disfruten como sea”.

