Cara de Ángel, una película que se ve con el corazón en la garganta

Esta película narra la historia de una madre (Marlène) y su hija (Eli). Una relación tan tóxica y tan dolorosa, que es la hija –de solo 8 años–, quien parece la madre, y viceversa. Es una película que se ve con el corazón en la garganta. Desde las primeras escenas, uno siente como si ese órgano palpitante ascendiera por la caja torácica y se instalara en ese punto del organismo para dificultar la respiración, para evitar que pasemos saliva, para mantenernos tensos, incómodos, tiesos. La mamá, interpretada por la siempre eficaz Marion Cotillard, es una mujer insegura, inestable y amante del licor. La hija es una niña inteligente, perspicaz y adolorida, temerosa del siguiente paso que dará su madre. La pequeña actriz Ayline Aksoy-Etaix ocupa sus zapatos y logra que el espectador salga agotado de verla, después de dos horas de mantener todos los músculos del cuerpo apretados. Después de una serie de eventos lamentables, Marlène desaparece y Eli debe afrontar la vida sola, sin saber si su madre volverá, enviciada al alcohol (por seguir el ejemplo de su progenitora) y totalmente perdida.

Invasión artística

Del 14 de septiembre al 4 de noviembre se llevará a cabo en Bogotá el Salón Nacional de Artistas. Este evento gratuito, creado en 1940 para difundir lo mejor del arte colombiano, este año girará en torno a la idea “el revés de la trama”; es decir, será una manera de preguntarse por el otro lado de las cosas, por el contraste entre la imagen que se quiere mostrar y la parte de atrás, que da cuenta de las costuras, del proceso, de lo que ha sido escondido. Y del 19 al 22 de septiembre, la Cámara de Comercio realizará Artbo, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, que celebrará sus 15 años. Esta edición incluirá 65 galerías consolidadas, emergentes y de vanguardia, tanto nacionales como internacionales, y ha creado un catálogo especial para nuevos coleccionistas, con obras cuyo precio máximo es de 6’000.000 de pesos.

Un súperplan para niños

Hace unos años, Carlos Vives y Carlos Iván Medina produjeron el disco Pombo musical, cuyas canciones estaban basadas en esos poemas de Rafael Pombo que aprendimos en la infancia: Rin Rin Renacuajo, Mirringa Mirronga, La pobre viejecita... Ahora, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta El misterio del libro mágico de Pombo, un musical basado en ese álbum que, en el 2009, ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Infantil y que incluye música llanera, tropical y hasta rock pop. Domingo 22 de septiembre, 11:00 a.m.

Festival de Cine Francés

Maria by Callas será una de las joyas de este ciclo de cine, un documental que revela el espíritu apasionado y vulnerable de la mítica soprano. El festival proyectará largometrajes, animaciones, cortos, clásicos y hasta experiencias de realidad virtual. Además, habrá una retrospectiva de la cineasta Agnès Varda. Películas para todos los gustos que pasearán por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Quibdó, entre otras ciudades. Del 18 de septiembre al 16 de octubre.

Lo mejor del diseño llega a Colombia

Congreso Internacional

Once diseñadores de prestigio internacional se reunirán, el próximo 28 de septiembre, en el Chamorro Entertainment City Hall de Bogotá, para un día de conferencias dirigidas a toda la comunidad creativa. Los asistentes podrán disfrutar de charlas sobre diseño gráfico y editorial, branding, ilustración, lettering y dirección de arte. Si busca recomendaciones, vaya a la presentación de la colombiana Catalina Estrada, quien reinterpreta el folclore con una fuerza innata, o a la de las mexicanas Flaminguettes, que tienen un interesante trabajo de animación.

Información en: www.domestika.org

Precios: $199.000 para el público general y $110.000 para estudiantes.

La fotógrafa Alejandra Mar insipira Featuring Fest

Featuring Fest es la exposición basada en las fotografías de Alejandra Mar, quien hizo parte del equipo de la revista Cromos. Al día de sus fotografías enmarcan los festivales y conciertos más importantes del país para diferentes medios.

Para esta exposición, 6 artistas visuales, intervienen las fotografías de sus conciertos favoritos, capturados por el lente de Alejandra Mar.

“Ellos buscaron en su archivo y eligieron los retratos de las bandas que más les gustan, que les mueven la fibra, los inspiran o que llevan en sus playlist”, cuenta Alejandra, quien a lo largo de su trayectoria profesional se ha inspirado en fotógrafas como Toni François y algunos de sus colegas más cercanos.

La inauguración será el 20 y 21 de septiembre, desde las 7:00 p.m., y estará abierta hasta el 5 de octubre, en Estudio Dust Carrera 23 # 74ª – 32, Barrio San Felipe en Bogotá.

¿Cómo surgió la idea de Featuring Fest?

Hace unos años fui roommate con Ledania, cuando le mostré mis fotos le encantaron, se emocionó mucho de verdad. Así que le propuse hacer una algún día, específicamente que las pintara. Después me encontré por el camino con amigos muy talentosos como Garavato, Franco, entre otros, y pensé, ¿por qué no decirles a todos que si les gustan las bandas que he podido retratar, hagamos obras inspiradas en ellas, en la música?.

¿Cuál es el valor que le añade la intervención a una obra, en este caso tus fotografías?

Me gusta mucho cuando la gente se emociona con una de mis fotos, y poder entregar eso a un “Fan” y decirle, “usa esa foto para mostrarme qué te hace sentir, o qué te gustaría añadirle, para crear una obra nueva”. Me parece que es un nuevo camino para comunicarnos a través de las emociones y el arte.

¿Quiénes serán los artistas que participan en la exposición?

Son FRANCO, LEDANIA, GARAVATO, DE89, ÑERO Y REMEDIOS, son chicos increíblemente talentosos. Decirte lo que hace cada uno en una sola técnica no es posible, la mayoría son muralistas y trabajan también en formatos pequeños, son muy versátiles.

¿Qué encontrará la gente en Featuring Fest?

Doce fotografías sacadas del formato convencional en diferentes tamaños, técnicas, mucho colorido y de pronto una foto de su artista favorito.

