Carolina Cruz comparte detalles de su participación en “Voy por ti, juega por mí”

El programa que, en apoyo con Unicef, busca sensibilizar y movilizar fondos para generar acciones que permitan el retorno seguro a clases mediante la construcción y mejora de infraestructura de sistemas de agua, saneamiento e higiene, entre otros.

Este año, la presentadora Carolina Cruz junto con Maleja Restrepo, Carlos Vargas y Humberto Rodríguez ' El gato’, serán los amigos de la niñez que competirán en diferentes pruebas de destreza, para representar a los donantes seleccionados en cada uno de los juegos. En la conducción del programa estará Carlos Calero, y el cantante Sebastián Yatra será el invitado musical del concurso.

La presentadora de Día a Día, Carolina Cruz habló con la Revista Cromos para contarnos todos los detalles de este solidario programa que realiza Caracol Televisión en alianza con Unicef y se presentará este lunes festivo 16 de agosto a las 8:30 p.m.

¿Cómo será tu participación en el programa Voy por ti, juega por mí?

El año pasado no tuve la oportunidad de verlo, entonces para mí esto es completamente nuevo y es un proyecto muy lindo para ayudar a los niños de Unicef.

Soy embajadora de Buena Voluntad de Unicef ya hace ocho años y he vivido de cerca las problemáticas de los niños; de la mano de Unicef he podido saber qué es lo que necesitan los niños en nuestro país, cómo están los niños en Colombia y sé los beneficios que este tipo de programas, concursos o eventos traen para los niños de Unicef. Estoy dichosa de ser parte este año de esta segunda entrega y para mí todo es novedoso. Entonces estoy con toda la buena actitud para hacer las cosas bien y sobre todo con ganas de poder ser parte de esto.

¿Quiénes te acompañarán en el programa?

Me van a acompañar, Carlos Vargas, Maleja Restrepo, Humberto Martínez ‘El gato’. En la presentación estará Carlos Calero, vamos a tener la participación de un artista muy querido por los colombianos como invitado, que es Sebastián Yatra, vamos a cantar sus canciones y vamos a recordarlas.

Dentro del programa vamos a decirles a los televidentes cómo pueden participar y qué tipo de sorpresas se llevarán a casa. Recuerden que desde el 30 de julio las personas pueden hacer sus donaciones a través de www.ayudaunicef.com. Ahí pueden hacer cualquier tipo de donaciones, lo que la gente puede donar, todo absolutamente suma, todo sirve, existe también un método muy lindo de donación que se llaman ‘los padrinos de Unicef’ donde puedes hacer donaciones todos los meses para seguir apoyando esta causa tan linda, para darle la calidad de vida a los niños que nos necesitan,

¿Cómo participarán los televidentes?

Los televidentes van a poder participar por algunos premios, van a ser premios muy llamativo, entonces la invitación es para que se conecten, a que estén con nosotros a que nos hagan fuerza, a que participen y se animen y que sean parte de este sueño que desde el año pasado ya es una realidad y esperamos que sea así todos los años.

El día del concurso, los donantes tendrán que ingresar al link enviado por UNICEF o a la página www.caracoltv.com/unicef para participar. Durante el juego y antes de cada prueba los donantes tendrán 2 minutos para elegir a cuál de los amigos de la niñez quiere apoyar.

¿Qué tipo de retos vas a hacer en el programa?

Son diferentes retos, distintos juegos de mucha agilidad, rapidez, del que primero conteste, el que primero piense, entonces voy con todas las pilas puestas y súper activada para hacer una buena representación. Sin embargo, todo lo que hagamos ese día es en beneficio por estos chiquitos y eso es lo que cuenta, eso es lo más importante.

¿Durante los ocho años que has estado en Unicef, qué anécdotas recuerdas que te marcaron?

La realidad es que hay muchos niños en Colombia que están vulnerados, abandonados o están con sus familias y han tenido que vivir experiencias muy duras a nivel familiar. Son niños que no tienen estudios, niños que no cuentan con agua potable, que no tienen todas las mismas oportunidades que tienen otros niños para poder salir adelante en la vida y para lograr todo lo que se proponen. He tenido que vivir casos muy complejos y difíciles durante estos ocho años.

En ese momento todavía no era mamá, creo que si hubiera ido como mamá me hubiera dado más duro, porque a uno se le despierta mucho más la sensibilidad cuando uno tiene hijos.

Pero lo más bonito que hace Unicef es que entiende dónde esta el problema y empieza a organizar eventos y campañas que sean sostenibles, que se tienen que mantener en el tiempo para que estos niños logren una calidad de vida y puedan estudiar, entonces admiras el trabajo que hace Unicef.

Estamos con la buena actitud y energía de reactivar otra vez los trabajos de campos para conocer más a fondo todas las difíciles situaciones de nuestros chiquitos colombianos y ojalá poder ayudarlos para sacarlos adelante.