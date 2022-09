El conmovedor mensaje con el que Carolina Cruz recordó un duro momento de su vida

Este ha sido un año bastante comentado en la vida de Carolina Cruz, pues luego de varios meses de rumores, a principios de 2022 confirmó que terminaba su relación con Lincoln Palomeque, después de más de diez años siendo novios y dos hijos.

Como era de esperarse, la presentadora de televisión se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, no solo para compartir detalles de sus proyectos profesionales, también da un vistazo a su vida más personal, sus niños, Matías y Salvador, entre otras cosas.

Este lado maternal es el que la vallecaucana más destaca en los entornos virtuales, ya que es algo que la identifica bastante y por el que muchas personas la siguen, de hecho, podría decirse que es una de las madres más llamativas de la farándula nacional.

Sin embargo, no todo ha sido un lecho de rosas para Carolina Cruz, resulta que en Instagram los internautas rescataron un post de 2020 compartido por ella misma, en el que recuerda uno de los momentos más difíciles de su vida.

La bebé que perdió Carolina Cruz hace cuatro años

Se trata de cuando perdió un bebé en 2018, una tragedia que la marcó como madre y mujer para siempre.

En esta publicación, la ex reina de belleza confesó que luego de tener a su primer hijo, Matías, volvió a quedar embarazada, sin embargo, no logró concebir en esa oportunidad.

“En agosto del año 2018 volví a quedar embarazada de manera natural, muy rápido, pero tuvimos una pérdida este día, el 11 de octubre del 2018″, recordó Cruz.

El mensaje va acompañado de una foto en la que aparece Carolina Cruz momentos antes de recibir la dura noticia, en la misma sala de parto donde nació su primogénito.

“Al día siguiente estaba en el sofá de día a día sentada como si nada hubiera pasado, haciéndome la fuerte y sin contarle a nadie, solo Lincoln sabía y entendí que no siempre tenemos que ser fuertes, se vale sentirnos mal, llorar y entender la voluntad perfecta de DIOS”, agregó.

“Ese año me quedé quieta y en enero del 2019 fui a ver a Fabio Quijano nuevamente, me hizo unos exámenes y los resultados no fueron positivos, tenía la ovulación muy bajita y necesitaba un tratamiento in vitro urgente”.

¿Cómo hizo para quedar embarazada de nuevo?

Como lo explica en su relato, Carolina Cruz tuvo que recurrir a un método artificial para poder quedar embarazada de nuevo, en compañía de entonces pareja, Lincoln Palomeque, empezó el procedimiento, tuvo resultado y el año pasado dio la bienvenida al pequeño Salvador.