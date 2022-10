Carolina Cruz contra la reforma tributaria de Gustavo Petro: “muy preocupante”

Uno de los temas recurrentes en la prensa colombiana es la reforma tributaria. Desde que inició la administración de Gustavo Petro, los empleados y los empresarios están expectantes por la aprobación final de los impuestos que financiarán gran parte de las promesas de campaña del presidente actual.

Las críticas del sector empresarial a la reforma tributaria han tenido eco. Tanto que hay un pulso entre el gobierno y varios grupos económicos. La presentadora y empresaria Carolina Cruz mostró su desasosiego frente a lo que está por venir. Lo hizo pensando en Salvador de sueños, su fundación.

“Ufffff muy, muy preocupante. ¡Nosotros estamos arrancando con @salvadordesuenos y esto es muy triste! ¿Qué va a pasar con la gente que vive y soluciona muchas cosas, gracias a las fundaciones y al desarrollo social?”, expresó la vallecaucana.

Carolina Cruz y su fundación

“Ustedes no se imaginan, pero me toca el corazón lo que tienen que vivir muchas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nació la idea de crear este proyecto”, sostuvo la mamá de Matías y Salvador.

El 2022 ha sido fundamental para Carolina Cruz, pues si bien había apoyado otras fundaciones, nunca había creado una. Para hacerlo, se asesoró con amistades del medio y de patrocinadores, que la acompañarán de ahora en adelante.

Actualmente, Salvador de sueños beneficia a más de 30 familias colombianas. Su programa realiza seguimiento a los menores que requieren tratamientos médicos exigentes y costosos.

Si quieres apoyar este proyecto, puedes ingresar a carocruz.com.co/salvador-de-suenos. En la página hay varias maneras de aportar: puedes comprar sus productos, apadrinar a un niño o donar lo que desees.