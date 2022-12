Carolina Cruz habla de su vida sexual y confirma que está saliendo con alguien

Carolina Cruz se hizo famosa hace más de veinte años al representar el departamento de Valle del Cauca en el Reinado Nacional de la Belleza, donde quedó como virreina, al poco tiempo se coló en la televisión como presentadora y en la actualidad es una de las más exitosas del medio.

Lee también: Reconocido periodista afirma que Shakira tiene algo “serio” con este cantante

Aquí encuentras más contenidos como este

En estos momentos trabaja como una de las conductoras de ‘Día a Día’, pero también tiene sus emprendimientos, una fundación y es altamente activa en redes sociales. En estos momentos está siendo noticia por ser la más reciente invitada al programada ‘Desnúdate con Eva’.

Durante esta oportunidad, la presentadora de televisión tocó varios temas de su vida personal, uno de ellos tuvo que ver con hace cuánto no tiene relaciones sexuales. La periodista, Eva Rey, le preguntó: “¿Cuánto hace que no haces el amor?”.

Ante esta llamativa pregunta, Carolina Cruz no pudo evitar estallar en risas, luego contestó: “No hace mucho”, estas palabras dejaron con más dudas a la española y le pidió aclarar, pero la vallecaucana solo reiteró: “Que no hace mucho”.

Carolina Cruz confirma que tiene a alguien especial

Entonces Rey mencionó que al ser así podría decirse que hay alguien en su vida en estos momentos, algo que la también empresaria no quiso negar, de hecho, confirmó que es cierto, que está muy contenta, sin embargo, aclaró que todavía no sabe cuándo será el momento indicado para hacerlo oficial y presentarlo.

Otra pregunta llamativa que llamó la atención fue esta: “Tú sales a la calle y es que te conoce el vendedor ambulante, te conoce el taxista, te conoce el camarero ¿Uno cómo hace para que lo vean?”, a lo que Cruz respondió: “No salgo, a escondidas”.

Ambas continuaron riéndose y en el avance que se pudo ver de la entrevista a la famosa, Eva Rey finalizó diciendo: “claro, por eso es que ha hecho el amor hace poco, porque está enclaustrada”.

¿Cuánto gana Carolina Cruz?

En la entrevista, la periodista también le preguntó cuánto gana en redes sociales, Carolina Cruz trató de evadir la pregunta con risas, pero Rey siguió insistiendo, entonces Cruz respondió que no sabe exactamente la cifra, ya que algunos meses son muy buenos, mientras que otros no tanto.

Además: Gira RBD: estas serían las posibles razones por las que Poncho Herrera no estará

La celebridad aclaró que en la época decembrina factura muy bien, pero en enero hay una clara caída, ya que la gente prefiere desconectarse y reconectarse con sus seres queridos.

Finalmente, la vallecaucana dijo que sus ganancias son menores a los 100 millones de pesos, pero que es un monto que no es estable, ya que depende de varias cosas y no ha logrado superar esta suma.